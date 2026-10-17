Manchester City – Ipswich: typy, kursy, statystyki (17.10.2026)

Lider Premier League, Manchester City, podejmie Ipswich Town 17 października o godzinie 16:00 na Etihad Stadium w ramach 7. kolejki spotkań. Zespół Enzo Mareski wygrał dotychczas wszystkie sześć meczów ligowych. Beniaminek przyjeżdża do Manchesteru z dorobkiem 9 punktów po domowym zwycięstwie 2:1 nad Fulham.
Typy na mecz Manchester City – Ipswich
- Typ 1: Wygrana Manchesteru City
- Kurs: 1.23
- Bukmacher: Superbet
- Uzasadnienie: Gospodarze mają komplet zwycięstw w bieżącym sezonie, wliczając w to wyjazdowe 3:0 z Liverpoolem. Ipswich dopuszcza średnio 16,5 strzału na mecz i generuje trzeci najwyższy wskaźnik oczekiwanych goli straconych w lidze (xGA wynoszące 10,52). Rynkowe prawdopodobieństwo wygranej City na podstawie kursów wynosi około 85%.
- Typ 2: Rayan Cherki strzeli gola
- Kurs: 2.67
- Bukmacher: Superbet
- Uzasadnienie: Francuz zdobył 4 bramki w 6 występach, trafiając do siatki w 50% meczów bieżącego sezonu Premier League. Kurs bukmacherski implikuje 36% szans na zdobycie gola, co stanowi wartość operacyjną przy przewidywanej dominacji gospodarzy. Bukmacherzy wyceniają linię ponad 2,5 gola dla samego City zdecydowanie poniżej kursu 2.00.
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Forma, statystyki i przewidywania
Manchester City (Premier League 26/27):
- Śr. goli zdobytych: 2,67
- Śr. goli straconych: 0,83 (łącznie 5 straconych bramek w 6 kolejkach)
- Intensywność pressingu (PPDA): 9,8 (zespół gra wysokim pressingiem, skutecznie ograniczając rywalom budowanie akcji na własnej połowie)
- Seria domowa: 24 kolejne mecze ze strzelonym golem w Premier League
Ipswich Town (Premier League 26/27):
- xGA (Oczekiwane gole stracone): 10,52 (3. najwyższy wynik w lidze)
- Dopuszczone strzały: Średnio 16,5 uderzenia na mecz (4. najwyższy wskaźnik w lidze)
- Defensywa wyjazdowa: 8 straconych goli w spotkaniach w roli gościa
Projekcje modelu BETSiE
- Prawdopodobieństwo wygranej: Manchester City (79,3%) | Remis (12,4%) | Ipswich (8,3%)
- Oczekiwana liczba goli: Manchester City (2,79) | Suma w meczu (3,59) | Ipswich (0,80)
Wysoki wskaźnik xGA zespołu z Portman Road skorelowany z agresywnym pressingiem na poziomie 9,8 PPDA generowanym przez obrońców tytułu bezdyskusyjnie uzasadnia zakłady celujące w wysoką wygraną Manchesteru. Pomimo krótszego czasu na regenerację po środkowym wyjeździe na mecz z PSG w Lidze Mistrzów, przewaga w jakości kadrowej jest ogromna. Różnica w danych defensywnych (Asian Handicap -2.0 faworyzuje gospodarzy) w pełni uprawomocnia typy na zdecydowane zwycięstwo zespołu Mareski. Bezpośrednie starcia (H2H) z sezonu 2024/25 zakończyły się wygranymi City 4:1 na Etihad i 6:0 na wyjeździe.
Sytuacja kadrowa i absencje
Manchester City podchodzi do meczu ligowego bez żadnych urazów i zawieszeń. Brak osłabień pozwala Enzo Maresce na swobodną rotację składem i optymalizację obciążeń meczowych. Goście z Ipswich również zagrają w niemal optymalnym zestawieniu personalnym.
Przewidywane składy:
- Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma – Nunes, Dias, Guéhi, O’Reilly – Fernández, Anderson – Ndiaye, Cherki, Semenyo – Haaland
- Ipswich Town (4-2-3-1): Walton – Ouattara, O’Shea, Diop, Davis – Lukić, Palacios – Fatawu, Enciso, Philogene – Emersonn
Lista absencji (Kontuzje/Wykluczenia):
- Manchester City: Brak
- Ipswich Town: Jack Taylor (kontuzja)
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