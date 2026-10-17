Manchester City – Ipswich: typy, kursy, statystyki (17.10.2026)

Sprawdź oparte na danych typy na mecz Manchester City z Ipswich (17.10). Przeanalizuj składy, xG, xGA, kursy bukmacherskie i projekcje modelu BETSiE.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Manchester City Ipswich Town Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 października 2026 11:01

Lider Premier League, Manchester City, podejmie Ipswich Town 17 października o godzinie 16:00 na Etihad Stadium w ramach 7. kolejki spotkań. Zespół Enzo Mareski wygrał dotychczas wszystkie sześć meczów ligowych. Beniaminek przyjeżdża do Manchesteru z dorobkiem 9 punktów po domowym zwycięstwie 2:1 nad Fulham.

Typy na mecz Manchester City – Ipswich

Typ 1: Wygrana Manchesteru City Kurs: 1.23 Bukmacher: Superbet Uzasadnienie: Gospodarze mają komplet zwycięstw w bieżącym sezonie, wliczając w to wyjazdowe 3:0 z Liverpoolem. Ipswich dopuszcza średnio 16,5 strzału na mecz i generuje trzeci najwyższy wskaźnik oczekiwanych goli straconych w lidze (xGA wynoszące 10,52). Rynkowe prawdopodobieństwo wygranej City na podstawie kursów wynosi około 85%.

Typ 2: Rayan Cherki strzeli gola Kurs: 2.67 Bukmacher: Superbet Uzasadnienie: Francuz zdobył 4 bramki w 6 występach, trafiając do siatki w 50% meczów bieżącego sezonu Premier League. Kurs bukmacherski implikuje 36% szans na zdobycie gola, co stanowi wartość operacyjną przy przewidywanej dominacji gospodarzy. Bukmacherzy wyceniają linię ponad 2,5 gola dla samego City zdecydowanie poniżej kursu 2.00.



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Forma, statystyki i przewidywania

Manchester City (Premier League 26/27):

Śr. goli zdobytych: 2,67

2,67 Śr. goli straconych: 0,83 (łącznie 5 straconych bramek w 6 kolejkach)

0,83 (łącznie 5 straconych bramek w 6 kolejkach) Intensywność pressingu (PPDA): 9,8 (zespół gra wysokim pressingiem, skutecznie ograniczając rywalom budowanie akcji na własnej połowie)

9,8 (zespół gra wysokim pressingiem, skutecznie ograniczając rywalom budowanie akcji na własnej połowie) Seria domowa: 24 kolejne mecze ze strzelonym golem w Premier League

Ipswich Town (Premier League 26/27):

xGA (Oczekiwane gole stracone): 10,52 (3. najwyższy wynik w lidze)

10,52 (3. najwyższy wynik w lidze) Dopuszczone strzały: Średnio 16,5 uderzenia na mecz (4. najwyższy wskaźnik w lidze)

Średnio 16,5 uderzenia na mecz (4. najwyższy wskaźnik w lidze) Defensywa wyjazdowa: 8 straconych goli w spotkaniach w roli gościa

Projekcje modelu BETSiE

Prawdopodobieństwo wygranej: Manchester City (79,3%) | Remis (12,4%) | Ipswich (8,3%)

Manchester City (79,3%) | Remis (12,4%) | Ipswich (8,3%) Oczekiwana liczba goli: Manchester City (2,79) | Suma w meczu (3,59) | Ipswich (0,80)

Wysoki wskaźnik xGA zespołu z Portman Road skorelowany z agresywnym pressingiem na poziomie 9,8 PPDA generowanym przez obrońców tytułu bezdyskusyjnie uzasadnia zakłady celujące w wysoką wygraną Manchesteru. Pomimo krótszego czasu na regenerację po środkowym wyjeździe na mecz z PSG w Lidze Mistrzów, przewaga w jakości kadrowej jest ogromna. Różnica w danych defensywnych (Asian Handicap -2.0 faworyzuje gospodarzy) w pełni uprawomocnia typy na zdecydowane zwycięstwo zespołu Mareski. Bezpośrednie starcia (H2H) z sezonu 2024/25 zakończyły się wygranymi City 4:1 na Etihad i 6:0 na wyjeździe.

Sytuacja kadrowa i absencje

Manchester City podchodzi do meczu ligowego bez żadnych urazów i zawieszeń. Brak osłabień pozwala Enzo Maresce na swobodną rotację składem i optymalizację obciążeń meczowych. Goście z Ipswich również zagrają w niemal optymalnym zestawieniu personalnym.

Przewidywane składy:

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma – Nunes, Dias, Guéhi, O’Reilly – Fernández, Anderson – Ndiaye, Cherki, Semenyo – Haaland

Donnarumma – Nunes, Dias, Guéhi, O’Reilly – Fernández, Anderson – Ndiaye, Cherki, Semenyo – Haaland Ipswich Town (4-2-3-1): Walton – Ouattara, O’Shea, Diop, Davis – Lukić, Palacios – Fatawu, Enciso, Philogene – Emersonn

Lista absencji (Kontuzje/Wykluczenia):

Manchester City: Brak

Brak Ipswich Town: Jack Taylor (kontuzja)

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