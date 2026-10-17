Transferowy hit Wisły? Krzyżanowski ujawnił, jak wygląda sytuacja

Wisła Kraków może w przyszłości zarobić duże pieniądze na Jakubie Krzyżanowskim. Młody obrońca w rozmowie z Kanałem Sportowym odniósł się do zainteresowania Augsburga.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jakub Krzyżanowski

Wisła Kraków może pobić transferowy rekord

Wisła Kraków wiąże spore nadzieje z Jakubem Krzyżanowski, który mimo młodego wieku ma już za sobą zagraniczny epizod. W sezonie 2024/2025 reprezentował młodzieżowy zespół Torino, gdzie w 29 spotkaniach zdobył dwie bramki i zaliczył dziewięć asyst. Po powrocie do krakowskiej ekipy zawodnik ponownie pokazuje swoje możliwości, co przyciąga uwagę zagranicznych klubów.

W ostatnim czasie w kontekście Krzyżanowskiego pojawiły się informacje o zainteresowaniu ze strony niemieckiego Augsburga. Sam piłkarz przyznał jednak, że na razie nie otrzymał konkretnych sygnałów, które wskazywałyby na zaawansowane rozmowy. Nie ukrywa też, że dobrze czuje się w obecnym zespole.

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– Obiło mi się już to o uszy, że jest to zainteresowanie, aczkolwiek no nie wyszło to raczej poza jakieś tam, tak jak powiedziałem, słuchy, które do mnie dochodziły na ten temat. W każdym razie ja się tutaj w Wiśle czuję bardzo dobrze i też nie miałem jakiegoś parcia na odejście, jeśli chodzi o lato. Podpisałem też nowy kontrakt do 30 czerwca 2030. Moje marzenia sięgają najlepszych lig w Europie, ale na ten moment najważniejsze, żeby dobrze prezentować się w Ekstraklasie – powiedział Krzyżanowski cytowany przez KanalSportowy.pl.

Dobra forma zawodnika może jednak w przyszłości otworzyć Wiśle drogę do rekordowej sprzedaży. Jak podaje Transfermarkt, dotychczasowy rekord należy do Marcelo, który w 2010 roku odszedł do PSV Eindhoven za niecałe cztery miliony euro. Krzyżanowski jest obecnie wyceniany na 2,5 miliona euro.