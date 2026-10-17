Lamine Yamal nie zwalnia, a Flick ma dylemat. Padły ważne słowa

FC Barcelona stoi przed trudnym tygodniem, a Hansi Flick musi zdecydować, jak zarządzać minutami Lamine’a Yamala. Jak podaje "Sport", trener nie chce hamować rozpędzonej gwiazdy.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick nie chce tego robić Lamine Yamalowi

FC Barcelona w najbliższych dniach zmierzy się z Realem Betisem, Paris Saint-Germain i Realem Madryt. Przy tak napiętym terminarzu naturalne staje się pytanie o obciążenia Lamine’a Yamala, który odgrywa kluczową rolę w ofensywie zespołu. Hansi Flick zdaje sobie sprawę, że młody skrzydłowy potrzebuje odpowiedniego zarządzania minutami, ale nie zamierza podejmować decyzji wyłącznie na podstawie kalendarza.

– To nie jest łatwe pytanie, bo Lamine to wyjątkowy zawodnik. Zdaję sobie sprawę, że musimy zarządzać jego minutami na boisku – przyznał niemiecki szkoleniowiec cytowany przez „Sport”. Jak wynika z jego słów, równie istotne jak fizyczna dyspozycja piłkarza pozostaje jego nastawienie. Flick nie chce odbierać mu swobody i radości, które pomagają mu prezentować wysoki poziom.

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– W przypadku Lamine’a najważniejsze jest to, że lubi grać w piłkę nożną i właśnie to teraz robi. Nie chcę zaburzać tego rytmu, ale wiem też, że musimy odpowiednio zarządzać jego minutami na boisku – podkreślił trener Barcelony.

Niemiec docenił również najbliższego rywala. – To jedna z najlepszych drużyn i to niesamowite, jak bardzo się rozwinęła w ostatnich latach. Manuel Pellegrini wykonuje świetną robotę – powiedział o zespole z Sewilli.

Sobotnia potyczka Betis – Barcelona zacznie się o godzinie 18:30.