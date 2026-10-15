Arsenal szykuje transfer z Bayernu! Znane nazwisko na liście życzeń

Bayern Monachium może rozstać się z Kimem Min-jae, a wśród zainteresowanych wymienia się Arsenal. Christian Falk z Bildu oraz teamTALK ujawnili szczegóły możliwego transferu.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal wytypował obrońcę Bayernu

Bayern Monachium może stanąć przed decyzją dotyczącą przyszłości jednego ze swoich środkowych obrońców. Kim Min-jae znalazł się na radarze Arsenalu, który rozgląda się za wzmocnieniami defensywy przed kolejnymi miesiącami sezonu. Według Christiana Falka z Bildu zawodnik oficjalnie trafił na listę kandydatów londyńskiego klubu. Zainteresowanie ma związek między innymi z problemami zdrowotnymi Piero Hincapiego, który zmaga się z kontuzją kostki.

Istotną rolę w tej sprawie może odegrać również Maurizio Micheli. Szef skautingu Arsenalu wcześniej pracował w Napoli i to właśnie jemu przypisuje się odkrycie potencjału Kima podczas jego pobytu we włoskim klubie. Znajomość możliwości 29-latka może ułatwić ocenę, czy obrońca Bayernu pasowałby do planów londyńczyków. Na razie nie oznacza to jednak, że negocjacje w sprawie transferu już się rozpoczęły.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arsenal nie jest jedynym zespołem, który może rozważać sprowadzenie reprezentanta Korei Południowej. Jak informuje teamTALK, sytuację zawodnika monitorują również Tottenham Hotspur, Aston Villa, AC Milan oraz Juventus. Tak szerokie zainteresowanie może sprawić, że przyszłość defensora stanie się jednym z ciekawszych tematów kolejnych okien transferowych.

Bayern ma być gotowy do rozważenia sprzedaży piłkarza. Według przytoczonych informacji niemiecki gigant oczekuje latem przyszłego roku mniej więcej 30 milionów funtów. Taka kwota wyznacza punkt odniesienia dla potencjalnych nabywców. Chociaż ostateczne warunki ewentualnej transakcji będą zależeć od sytuacji zawodnika i stanowiska zainteresowanych klubów.

Przenosiny już w styczniu pozostają jednak mniej prawdopodobnym scenariuszem. Fraser Fletcher z teamTALK ocenia, że bardziej realny jest transfer po zakończeniu sezonu. Arsenal musi zatem zdecydować, czy będzie próbował wzmocnić obronę w najbliższym oknie, czy poczeka do lata. Wiele zależy również od sytuacji kadrowej londyńczyków oraz tego, czy Bayern otrzyma ofertę odpowiadającą jego oczekiwaniom.