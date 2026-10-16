Scott McTominay wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Według wieści Sachy Tavolieriego do wyścigu o pomocnika SSC Napoli włączyły się Man Utd i Aston Villa.

fot. DeFodi GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Scott McTominay rozchwytywany!

Scott McTominay może wkrótce stanąć przed ważną decyzją dotyczącą swojej przyszłości. Szkot jest łączony z powrotem do Premier League, ale jego nazwisko pojawia się również w kontekście przeprowadzki do Hiszpanii. Real Madryt, w którym Jose Mourinho ma dostrzegać potencjał pomocnika, musi liczyć się z konkurencją ze strony angielskich klubów.

Jak poinformował Sacha Tavolieri na X, Manchester United oraz Aston Villa analizują możliwość pozyskania 29-latka w jednym z nadchodzących okien transferowych. Dla pomocnika byłby to potencjalnie powrót do dobrze znanego środowiska. Przed przenosinami do Włoch przez lata występował w barwach zespołu z Old Trafford. Na razie nie oznacza to jednak, że którykolwiek z angielskich klubów złożył oficjalną ofertę.

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Szkot odegrał istotną rolę w sukcesie Napoli w poprzednim sezonie. Zdobył 14 bramek w 44 spotkaniach i pomógł drużynie zając drugie miejsce w tabeli Serie A. Jego ofensywne wejścia, siła fizyczna i umiejętność gry w różnych sektorach środka pola sprawiają, że może być atrakcyjnym wzmocnieniem dla kilku czołowych zespołów.

McTominay ma kontrakt z Napoli ważny do 2028 roku, ale obie strony wciąż nie porozumiały się w sprawie jego przedłużenia. Dodatkowym utrudnieniem okazał się zabieg związany z arytmią. Po nim pomocnik wystąpił w czterech meczach w obecnym sezonie.

Ewentualny transfer będzie natomiast zależał od stanowiska Napoli, sytuacji zdrowotnej zawodnika i konkretnych ofert. Na razie przyszłość Szkota pozostaje otwarta, a zainteresowanie ze strony Premier League może skomplikować plany Królewskich.