Mourinho wywołał burzę słowami o Viniciusie. Chodzi o odejście z Realu

Real Madryt znalazł się w centrum dyskusji o przyszłości Viniciusa Juniora. Jose Mourinho zaskoczył opinią na temat Brazylijczyka, co sugeruje profil El Partidazo de Cope na X.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Mourinho nie gryzł się w język

Real Madryt przedłużył kontrakt z Viniciusem Juniorem do czerwca 2032 roku, ale nie oznacza to, że temat jego przyszłości przestał budzić emocje. Jose Mourinho uważa, że skrzydłowy mógł latem obrać zupełnie inną drogę. Portugalczyk zasugerował, że na jego miejscu poważnie rozważyłby odejście, gdyby znalazł się w podobnej sytuacji. Nie oznacza to jednak, że trener potwierdził jakiekolwiek rozmowy transferowe dotyczące Brazylijczyka.

Mourinho podkreślił jednocześnie, że decyzja piłkarza o pozostaniu w Madrycie wynika z jego przywiązania do klubu. Vinicius Junior zdecydował się kontynuować karierę w ekipie z Estadio Santiago Bernabeu i wiąże z Realem długoterminowe plany. Wcześniej Brazylijczyk był łączony między innymi z Arsenalem, ale ostatecznie podpisał nową umowę. Na razie nie ma potwierdzonych informacji, aby zamierzał ponownie otworzyć temat swojego odejścia.

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Dyskusję wokół skrzydłowego podsyca również kara zawieszenia na cztery mecze. Jeśli decyzja pozostanie w mocy, Vinicius Junior opuści ligowe starcia z Sevillą, FC Barceloną, Racingiem Santander i Valencią. Real ma jednak jeszcze walczyć o zmianę rozstrzygnięcia przed Sportowym Trybunałem Arbitrażowym.

🚨 Ojo a lo que dice Mou sobre Vinicius



✈️ "Si soy yo, en su lugar, probablemente no estaría aquí. En este último verano hubiera forzado una salida"



🫂 "Ha renovado por amor al club y a la ciudad"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/b15Liqaz2r — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 17, 2026

Wypowiedź Mourinho nie jest zatem zapowiedzią transferu ani dowodem na konflikt zawodnika z klubem. Portugalczyk przedstawił jedynie własną perspektywę, wskazując, że sam mógłby podjąć inną decyzję. Vinicius Junior pozostaje związany z Realem do 2032 roku, a jego dalsze losy będą zależeć zarówno od sytuacji sportowej, jak i od decyzji samego piłkarza. Na dzisiaj nie ma jednak konkretnych sygnałów, że Brazylijczyk planuje odejście.