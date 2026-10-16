Atletico szykuje głośny transfer! Chce obrońcę Manchesteru United

Lisandro Martinez może opuścić Man Utd i przenieść się do La Liga. Jak podaje ElDesmarque.com, argentyński obrońca rozważa transfer do Atletico Madryt, gdzie spotkałby rodaków.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Lisandro Martinez może odejść z Manchesteru United

Lisandro Martinez może stanąć przed ważną decyzją dotyczącą dalszej kariery. Środkowy obrońca Manchesteru United nie osiągnął porozumienia z angielskim klubem w sprawie nowej umowy, a jego obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku. Według wieści ElDesmarque.com zawodnik jest otwarty na zmianę otoczenia i możliwość gry w Hiszpanii. Takie rozwiązanie mogłoby oznaczać jeden z ciekawszych ruchów transferowych z udziałem reprezentanta Argentyny.

Zainteresowanie ze strony Atletico Madryt nie jest przypadkowe. Diego Simeone od lat ceni piłkarzy charakteryzujących się walecznością i zaangażowaniem, a Lisandro Martinez mógłby wnieść do defensywy zespołu odpowiednią agresję oraz umiejętność wyprowadzania piłki. Dodatkowym atutem byłaby możliwość ponownego spotkania z rodakami, w tym Cristianem Romero i Julianem Alvarezem. Chociaż ten pierwszy nie występuje obecnie regularnie w Atletico.

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Spekulacje dotyczące przyszłości obrońcy podsyciło również jego niezadowolenie z kierunku sportowego Manchesteru United, które miał wyrazić publicznie po niedawnej porażce z ekipą z Metropolitano w Lidze Mistrzów. Na razie nie oznacza to jednak przesądzonego odejścia. Angielski klub wciąż ma zawodnika z ważnym kontraktem. W związku z tym ewentualna transakcja wymagałaby negocjacji między obiema stronami.

Przeprowadzka do Atletico pozostaje na etapie spekulacji, a kluczowe znaczenie mogą mieć oczekiwania finansowe Manchesteru United oraz samego piłkarza. Lisandro Martinez ma 28 lat, a transfer do La Liga mógłby otworzyć nowy rozdział w jego karierze.