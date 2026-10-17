Real Betis – Barcelona: typy, kursy, statystyki (17.10.2026)

Real Betis podejmie Barcelonę w ramach 9. kolejki La Liga w sobotę, 17 października 2026 roku o godzinie 18:30. Zespół Hansiego Flicka wygrał dotychczas wszystkie 10 oficjalnych spotkań w sezonie, z kolei gospodarze pozostają niepokonani na własnym stadionie w meczach ligowych od grudnia 2025 roku. Zestawienie rewelacyjnej ofensywy gości z grającym skutecznie u siebie Betisem wyznacza wyraźny kierunek pod zakłady bramkowe.
Typy na mecz Real Betis – Barcelona
Typ 1: Wygra Barcelona
- Kurs: 1.46
- Bukmacher: Superbet
- Uzasadnienie: Barcelona ma za sobą serię 11 bezpośrednich starć bez porażki przeciwko Betisowi. Katalończycy wygrali w tym sezonie 100% spotkań (43 gole, średnia 4,30/90 min). Goście dysponują dodatkowymi 24 godzinami na regenerację (swój mecz pucharowy grali we wtorek, a gospodarze w środę).
Typ 2: Wygra Barcelona i Obie Drużyny Strzelą (BTTS)
- Uzasadnienie: Model BETSiE zakłada zdobycie 2,25 gola przez Barcelonę i 1,16 gola przez Betis. Katalończycy oddają najwięcej strzałów w lidze (173) i generują najwyższe xG (30,47), jednak tracili bramkę w 50% ligowych meczów. Zakład na wygraną gości w połączeniu z BTTS okazał się trafiony w 5 z 6 ostatnich spotkań drużyny Flicka.
Typ 3: Obie Drużyny Strzelą (BTTS) i Powyżej 2.5 Gola
- Uzasadnienie: Sześć ostatnich starć H2H między tymi drużynami to zawsze bramki z obu stron. W ostatnich pięciu meczach padało średnio aż 4,8 gola. Zestawienie skutecznej, ale ryzykownie grającej z tyłu Barcelony z Betisem, który dopuszcza aż 14,91 xGA (druga najsłabsza defensywa ligi uratowana dotychczas solidnym overperformancem -5,91), tworzy fundament pod wysoki wynik.
Forma, statystyki i przewidywania
- Projekcje modelu BETSiE: Prawdopodobieństwo wygranej: Real Betis 18,6% | Remis 19,4% | Barcelona 62,0%
- Projekcja goli (BETSiE): Real Betis 1,16 | Barcelona 2,25 | Łącznie w meczu: 3,41
- Kursowe prawdopodobieństwo: Rynki bukmacherskie wyceniają zwycięstwo gości na 70%, przy zaledwie 17% szans na sukces gospodarzy.
- Real Betis (La Liga 26/27): Śr. goli zdobytych w domu: 1,71 | xGA (Oczekiwane gole tracone): 14,91 | Odbiory piłki (High recoveries): 4,14/90 min
- Barcelona (La Liga 26/27): Śr. goli zdobytych: 4,25 | xG (Oczekiwane gole): 30,47 | xGA: 7,76 | Odbiory piłki (High recoveries): 6,14/90 min | PPDA: 8,92 (1. miejsce w lidze)
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Sytuacja kadrowa i absencje
Głównym problemem gości jest kontuzja Raphinhi, który przed urazem zdobył 12 goli w 7 meczach, notując udział przy bramce średnio co 37 minut. Hansi Flick musi również zrezygnować z kontuzjowanego Erica Garcii, którego zastąpi prawdopodobnie Xavi Espart. W Betisie Manuel Pellegrini szykuje rotacje na bokach po wyczerpującym meczu z Porto.
Przewidywany skład Realu Betis (4-2-3-1): Valles – Bellerin, Natan, Bartra, Garcia – Fornals, Roca – Antony, Isco, Ezzalzouli – Cucho Hernandez
- Lista nieobecnych: Aitor Ruibal, Junior Firpo.
Przewidywany skład Barcelony (4-3-3): Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Xavi Espart – Rodri, Pedri, Fermin – Yamal, Jesus, Adeyemi
- Lista nieobecnych: F. de Jong, Raphinha, Eric Garcia, R. Bardghji, A. Christensen.
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