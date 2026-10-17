Barcelona szykuje kolejny ruch. Bournemouth stawia zaporową cenę

08:24, 17. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Barca Universal (X) / Sport

FC Barcelona ponownie zainteresowała się Elim Juniorem Kroupim. Wieści przekazał profil Barca Universal na X, powołując się na informacje katalońskiego "Sportu".

Joan Laporta
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona wraca po wielki talent

FC Barcelona nie rezygnuje z obserwowania Elima Juniora Kroupiego, który już wcześniej znalazł się na radarze klubu z Camp Nou. Władze Barcy ponownie analizują jego sytuację, a zbliżający się powrót do gry zawodnika może przyspieszyć kolejne ruchy w sprawie ewentualnego transferu.

Katalończycy według wieści „Sportu” złożyli już dwie formalne oferty za 20-latka. Obie propozycje zostały jednak odrzucone przez Bournemouth, które nie zamierza łatwo rozstawać się z zawodnikiem. Angielski klub wycenia go na ponad 100 milionów euro, co stanowi poważną przeszkodę dla potencjalnego porozumienia.

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Zainteresowanie giganta La Liga nie jest natomiast przypadkowe. Swego czasu Kroupi był rozpatrywany jako alternatywa na wypadek niepowodzenia starań o Juliana Alvareza. Ostatecznie temat nie doczekał się przełomu, a plany dotyczące francuskiego snajpera dodatkowo skomplikowały się przez problemy zdrowotne.

W lipcu Kroupi doznał złamania kości śródstopia, przez co dalsze działania transferowe zeszły na dalszy plan. Obecnie piłkarz znajduje się jednak na końcowym etapie rehabilitacji i jest bliski powrotu na boisko. Barcelona zamierza uważnie śledzić jego postępy, mając na uwadze najbliższe okno transferowe. Ewentualne wznowienie rozmów będzie jednak zależeć nie tylko od formy zawodnika, lecz także od stanowiska aktualnego pracodawcy piłkarzy i jego wysokich oczekiwań finansowych.

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