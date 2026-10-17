Man City czeka na rozstrzygnięcie. W szatni mają jasne podejście

Manchester City mierzy się z głośną sprawą finansową, ale Enzo Fernandez nie zamierza się nią przejmować. Jak podaje "La Nacion", piłkarz jasno określił priorytety zespołu.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Manchester City pod presją, a tu takie słowa

Manchester City chce w tym sezonie ponownie walczyć o najważniejsze trofea. Tymczasem kwestie pozaboiskowe nie mają odciągać zawodników od realizacji tego celu. Enzo Fernandez podkreślił, że w klubie o tak wysokich ambicjach oczekiwania pozostają niezmienne. Drużyna musi liczyć się w walce o mistrzostwo Premier League, Ligę Mistrzów i sukcesy w pozostałych rozgrywkach.

– W klubie tej wielkości wyzwaniem zawsze jest zwycięstwo. Wiadomo, że trzeba walczyć o Premier League, Ligę Mistrzów i w każdych rozgrywkach, w których się gra. Jednocześnie trzeba też budować tę ścieżkę przez cały sezon, bo w pierwszych kilku miesiącach nie wygrywa się niczego – powiedział Enzo Fernandez cytowany przez „La Nacion”.

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Argentyńczyk został również zapytany o postępowanie dotyczące zarzutów związanych z finansami Manchesteru City. Sprawa od dawna budzi zainteresowanie w angielskiej piłce nożnej, a jej rozstrzygnięcie może mieć istotne znaczenie dla przyszłości klubu. Pomocnik zaznaczył jednak, że zawodnicy nie odpowiadają za prowadzenie tego rodzaju spraw i nie zamierzają tracić na nie energii.

– To sprawy, którymi zajmuje się klub, a my, jako zawodnicy, nie możemy w to zbytnio ingerować. Staramy się skupić na treningach, grze i wygrywaniu. Oczywiście jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje, ale nie ma sensu marnować energii na coś, na co nie mamy wpływu – dodał piłkarz.

Wypowiedź Enzo Fernandeza pokazuje, że w szatni Manchesteru City najważniejsze pozostają wyniki sportowe. Zespół musi koncentrować się na kolejnych spotkaniach i realizacji celów, niezależnie od tego, jak zakończy się sprawa dotycząca finansowej działalności klubu.