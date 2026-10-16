Manchester City zagrożony potężną sankcją. Ten scenariusz mrozi krew w żyłach

Man City może stanąć w obliczu niezwykłej kary. UEFA według Cesara Augusto Londono na platformie X rozważa wykluczenie angielskiego klubu z europejskich pucharów nawet na 10 lat.

fot. Tom McAtee / Alamy Na zdjęciu: Etihad Stadium

Alarmujące wieści dla Manchesteru City

Man City od dłuższego czasu mierzy się z poważnymi problemami prawnymi związanymi z zarzutami dotyczącymi naruszeń przepisów finansowych. Teraz pojawiły się wieści o możliwych konsekwencjach, które mogłyby całkowicie zmienić przyszłość klubu na arenie międzynarodowej. Według informacji przekazanych przez kolumbijskiego dziennikarza Cesara Augusto Londono, UEFA ma być blisko ogłoszenia decyzji o wykluczeniu The Citizens z europejskich rozgrywek na okres od siedmiu do dziesięciu lat.

Na ten moment nie można jednak traktować tych informacji jako oficjalnie potwierdzonej decyzji europejskiej federacji. Wpis dziennikarza sugeruje natomiast poważny scenariusz dla angielskiego klubu, ale bez oficjalnego komunikatu Unii Europejskich Związków Piłkarskich nie ma pewności, czy taka kara rzeczywiście zostanie nałożona. Ewentualne rozstrzygnięcie miałoby ogromne znaczenie dla drużyny, która w 2023 roku triumfowała w Lidze Mistrzów.

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To nie jedyne spekulacje dotyczące możliwych sankcji. Na początku października prezenter talkSPORT Alan Brazil mówił o potencjalnym odjęciu Manchesterowi City aż 60 punktów. Jednocześnie zaznaczał, że nie spodziewa się, aby taka kara miała zostać zastosowana już w obecnym sezonie. Także w tym przypadku chodzi jednak o medialne spekulacje, a nie potwierdzone rozstrzygnięcie.

🚨UEFA estaría próxima a anunciar que, si Manchester City es declarado culpable tras su apelación, será expulsado de todas las competiciones europeas en un periodo de 7 a 10 años. Con esa medida, no podría jugar en Champions, Liga de Europa y Conference League. El club fue… — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) October 15, 2026

Klub z Etihad Stadium jest w trakcie sporu prawnego z Premier League dotyczącego zarzutów odnoszących się do lat 2009-2018. Man City kwestionuje stawiane mu zarzuty i konsekwentnie utrzymuje, że nie dopuścił się naruszeń. Ostateczne konsekwencje sprawy pozostają przedmiotem postępowania, a informacje o możliwym wieloletnim zakazie gry w Europie wymagają potwierdzenia przez właściwe organy.