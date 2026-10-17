Wisła Kraków zatrzymuje lidera. To ważny sygnał dla kibiców

Wisła Kraków nie zamierza tracić swoich liderów. Biała Gwiazda ogłosiła przedłużenie kontraktu z Juliusem Ertlthalerem. Austriak zostanie w ekipie z ulicy Reymonta do 2029 roku.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Julius Ertlthaler

Julius Ertlthaler z nową umową w Wiśle Kraków

Wisła Kraków ma za sobą udany początek sezonu, a jednym z zawodników, którzy pomagają drużynie utrzymywać się w czołówce, jest właśnie Julius Ertlthaler. Zespół Mariusza Jopa po 11 kolejkach zgromadził 18 punktów i zajmuje szóste miejsce w tabeli. Remis z Widzewem Łódź pozostawił pewien niedosyt, ale krakowskiej ekipie nie skupiają się wyłącznie na wynikach. Równie ważne jest zatrzymanie piłkarzy, na których opiera się drużyna.

Austriacki pomocnik nie musi już martwić się o swoją najbliższą przyszłość. Nowa umowa obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a klub zapewnił sobie również możliwość przedłużenia jej o kolejny sezon, przekazano w oficjalnym komunikacie biuro prasowego Białej Gwiazdy na platformie X. To kolejny sygnał, że Wisła chce zachować sprawdzonych zawodników i budować zespół z myślą o następnych latach.

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Ertlthaler trafił do Krakowa po występach w GKS-ie Tychy i szybko zapracował na mocną pozycję w drużynie. Między innymi pomógł Wiśle w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy, a zaufania trenera nie stracił również po powrocie na najwyższy szczebel. W obecnych rozgrywkach wystąpił we wszystkich 11 ligowych spotkaniach i zaliczył jedną asystę.

KRAKÓW TO JEGO MIEJSCE! 🔵⚪🔴



Julius Ertlthaler zostaje przy R22! Austriacki pomocnik przedłużył kontrakt z Białą Gwiazdą do 30 czerwca 2029 roku, z opcją prolongaty o kolejny sezon. W wiślackich barwach rozegrał już 44 spotkania, w których zdobył 5 bramek i zanotował 12 asyst.… pic.twitter.com/KXxLgODRPy — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) October 17, 2026

Ogólnie dorobek 29-latka w wiślackich barwach obejmuje już 44 mecze, pięć bramek i 12 asyst. Przedłużenie kontraktu to dla klubu coś więcej niż formalność. Wisła zatrzymuje piłkarza, który zna drużynę, rozumie jej sposób gry i ma za sobą ważny udział w ostatnich sukcesach.

Okazję na poprawę swojego bilansu Ertlahelr będzie miał za tydzień. Wisła zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Rakowem Częstochowa. Spotkanie odbędzie się 24 października o godzinie 20:15.