fot. Imago/PRiME Media Images Na zdjęciu: Gary Neville

Manchester United przechodzi przez poważny kryzys

Erik ten Hag wciąż cieszy się zaufaniem ze strony władz klubu

Gary Neville uważa Old Trafford za niewdzięczne miejsce dla piłkarzy i trenerów

“W klubie jest wiele problemów od 10 lat”

Manchester United na starcie sezonu 2023/2024 spisuje się fatalnie, notując już sześć porażek we wszystkich rozgrywkach. Rozczarowuje nie tylko na krajowym podwórku, lecz również w Lidze Mistrzów. Coraz więcej mówi się na temat ewentualnego zwolnienia Erika ten Haga, który znajduje się w ogniu potężnej krytyki.

Póki co władze ekipy z Old Trafford nie zamierzają rozstawać się ze swoim trenerem. Nie ulega jednak wątpliwościom, że kryzys stał się bardzo poważny i ma swoje ofiary w zawodnikach. Od treningów jakiś czas temu odsunięty został Jadon Sancho, który w zimowym okienku transferowym najprawdopodobniej zmieni otoczenie. Gary Neville uważa, że Manchester United jest niewdzięcznym miejscem dla szkoleniowców oraz piłkarzy.

– Współczuję menadżerowi. Wiem, że wielu ludzi powie, że musi spisywać się lepiej i to jest w porządku, bo jest menadżerem Manchesteru United. W klubie jest natomiast dużo wielkich problemów, które menadżerowie odkrywali przez ostatnie 10 lat. Dopóki te problemy nie zostaną rozwiązane, to nadal będziemy widzieć kiepsko spisującą się drużynę, słabo prezentujących się zawodników. To cmentarz dla trenerów i piłkarzy – mówi legenda klubu z Old Trafford.

