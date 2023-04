PressFocus Na zdjęciu: Luke Shaw

Znamy przyszłość Luke’a Shawa

Anglik przedłużył kontrakt z Manchesterem United

Umowa będzie obowiązywała do czerwca 2027 roku

Lewy obrońca zostaje na Old Trafford

Luke Shaw to zawodnik, który broni barw Manchesteru United od lipca 2014 roku. Piłkarz wówczas kosztował ekipę z Old Trafford ponad 37 milionów euro. O ile jego początki w koszulce “Czerwonych Diabłów” nie były udane, o tyle jest jednym z kluczowych piłkarzy w szeregach Erika Ten Haga. Zawodnik we wtorkowe popołudnie podpisał z klubem nowy kontrakt, obowiązujący do czerwca 2027 roku. Nie ukrywał radości z tego powodu.

– Dziewięć lat temu podpisałem kontrakt z tym niesamowitym klubem. Jestem podekscytowany, że mogę przedłużyć tu swój pobyt. Bardzo dojrzałem, odkąd tu trafiłem zarówno jako piłkarz, jak i człowiek. Wiem, co jest konieczne, aby odnieść sukces w takim klubie jak ten. Rozpoczynamy przygodę pod wodzą nowego menedżera i jego sztabu szkoleniowego. Już w tym sezonie udało nam się odnieść sukces, ale chcemy znacznie więcej. Mamy okazję, by stworzyć tu coś wyjątkowego i zamierzam dać z siebie wszystko, by być tego częścią – mówił Luke Shaw.

Kilka słów od siebie dodał też dyrektor sportowy Manchesteru United, John Murtough.

– Luke to niezwykle ważny piłkarz. Stał się tu jednym z najlepszych obrońców na świecie. Spędził w klubie niemal dekadę i rozumie oczekiwania. Wie, że trzeba ciężko pracować, pokazywać zaangażowanie i radzić sobie z wysokimi standardami, które są konieczne, by osiągnąć sukces. Jest też jednym z liderów dzięki innym niesamowitym umiejętnościom. Chcemy go oglądać w koszulce Manchesteru United przez wiele, wiele lat – stwierdził Murtough.

Manchester United w najbliższym meczu ligowym zmierzą się z Brentford. Erik Ten Hag zapewne wystawi w podstawowym składzie Luke’a Shawa.

