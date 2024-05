Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Tammy Abraham

Tammy Abraham wzbudził zainteresowanie West Hamu United

Pod koniec ubiegłego sezonu Tammy Abraham doznał poważnej kontuzji. Napastnik AS Romy zerwał więzadła krzyżowe przez co musiał pauzować prawie 300 dni. Anglik wrócił już do zdrowia i na boisko. Nawet udało mu się strzelić gola w niedawnym spotkaniu z SSC Napoli. Jednak ostatnie doniesienia sugerują, że mogą to być jego ostatnie na włoskich boiskach.

Dziennikarze „HITC” poinformowali, że Tammy Abraham może wrócić do Premier League. Wychowanek Chelsea bowiem znalazł się na liście życzeń innej londyńskiej drużyny. A mianowicie West Hamu United. Popularne „Młoty” mają poważnie interesować się angielskim napastnikiem.

Tammy Abraham jednak nie może narzekać na brak zainteresowania. Nie tylko West Ham United ma go na oku. Również Newcastle United, Crystal Palace, Bournemouth, a także Leicester City obserwują wychowanka Chelsea. Jednak obecnie, to właśnie „Młoty” są najbardziej zdeterminowane, aby pozyskać zawodnika AS Romy.

11-krotny reprezentant Anglii trafił do włoskiego klubu latem 2021 roku. Wówczas „Giallorossi” zapłacili za jego transfer z „The Blues” aż 41 milionów euro. Tammy Abraham do tej pory rozegrał 115 spotkań w koszulce Romy. W tym czasie udało mu się aż 37 razy wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć 12 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia 26-letniego napastnika na 35 milionów euro.

