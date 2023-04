Źródło: The Times

Angielski supertalent ponoć wskazał na przyszły zespół, w którym chce występować. Paul Joyce z portalu "The Times" poinformował, że wybór padł na Liverpool, z którym jest łączony od dłuższego czasu.

Jude Bellingham wybrał klub, do którego chciałby trafić

Szczegóły w tej sprawie podaje Paul Joyce z portalu “The Times”

Liverpool sięgnie głęboko do kieszeni, aby ściągnąć Anglika?

Na taki transfer czekają kibice “The Reds”

Paul Joyce z angielskiego portalu “The Times” poinformował, że Jude Bellingham wybrał klub, do którego chciałby trafić. Od wielu tygodni mówi się o pomocniku Borussii Dortmund w kontekście przyszłego transferu. Jego umowa zz BVB obowiązuje do czerwca 2025 roku, ale wiele wskazuje, że latem dojdzie do wielkiego transferu.

Tym szczęśliwcem, na którego wskazał Jude Bellingham, jest Liverpool. Wśród zainteresowanych pozyskaniem Anglika jest również Real Madryt oraz Manchester City, ale pomocnik Borussii Dortmund jest gotowy na przeprowadzkę na Anfield. Dodatkowo oprócz 19-latka, do ekipy prowadzonej obecnie przez Jurgena Kloppa mogą trafić Moises Caicedo oraz Mason Mount.

Jude Bellingham w tym sezonie zaliczył 34 spotkania, strzelił dziesięć goli i zanotował sześć asyst. Jest niewątpliwie aktualnie największą gwiazdą w szeregach Borussii Dortmund. A może i nawet całej Bundesligi.

