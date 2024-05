SSC Napoli celuje w gwiazdę Serie A jako następcę Osimhena

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Albert Gudmundsson

Albert Gudmundsson może zamienić Genoę na Napoli

SSC Napoli nie może zaliczyć kampanii 2023/2024 do udanych. Do kończącego się sezonu neapolitańczycy przystępowali z dużymi nadziejami po wygraniu mistrzostwa Włoch. Finalnie jednak nijak to się ma do rzeczywistości. Wiadomo, że latem może ekipę z Neapolu opuścić kilku graczy. Pożegnać drużynę może między innymi Victor Osimhen. Chętnych na transfer z udziałem Nigeryjczyka nie brakuje. Mowa o takich klubach jak Manchester United czy Paris Saint-Germain. Tymczasem realny scenariusz zakłada, że następca byłego gracza Lille będzie poszukiwany w lidze włoskiej.

Fichajes.net przekonuje, że na celowniku Napoli znajduje się Albert Gudmundsson. Islandzki zawodnik udowodnił już niejednokrotnie swoja wartość w Genoi. Piłkarz notował świetne występy, mogąc pochwalić się niezłym bilansem strzeleckim i kilkoma asystami.

Źródło przekonuje, że główną przeszkodą Milanu w sprawie pozyskania zawodnika może być nie suma odstępnego, a fakt, że chętnych na pozyskanie Islandczyka nie brakuje. Gudmundssona też bacznie obserwują działacze Interu Mediolan oraz Juventusu, poszukujący nowych graczy do ataku.

26-latek w tej kampanii wystąpił łącznie w 34 spotkaniach. Zdobył w nich 16 bramek, a także zaliczył cztery kluczowe podania. Gudmundsson trafił do ekipy z Genui w styczniu 2022 roku z AC Alkmaar. Kosztował wówczas 1,5 miliona euro. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 22. miliony euro.

