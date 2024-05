Muller przed rewanżem z Realem Madryt. “To będzie mecz na ostrzu noża”

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Thomas Muller

Thomas Muller: Real jest niezwykle niebezpieczny

Już dziś poznamy drugiego finalistę tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Real Madryt przed własną publicznością podejmie Bayern Monachium. Pierwsze spotkanie rozgrywane w Niemczech stało na bardzo wysokim poziomie, a sama rywalizacja zakończyła się rezultatem 2:2. Nadchodzące starcie na Santiago Bernabeu zatem zapowiada się na niezwykle ciekawe.

Przed spotkaniem krótkiej rozmowy portalowi „fcb.de” udzielił Thomas Muller. Zawodnik Bayernu Monachium przyznał, że liczy na wsparcie niemieckich kibiców, a także docenił klasę drużyny Carlo Ancelottiego. Na koniec 34-latek dodał, że mecz będzie toczył się na ostrzu noża, a o finalnym wyniku zadecyduje skuteczność.

– Zwłaszcza gdy myślisz, że stadion należy do Realu, szczególnie ważne jest, aby niezłomni Bawarczycy pojawili się i dodali odrobinę czerwieni do białego koła. Doświadczyliśmy tego już wcześniej, zwłaszcza gdy awansowaliśmy w rzutach karnych w 2012 roku, kiedy był tam cały tłum. To z pewnością będzie ważny czynnik – powiedział Thomas Muller cytowany przez portal „dieroten.pl”.

– Real ma wiele aspektów. Czasami potrafią się cofnąć i nie mają problemów z obroną. Niemniej jednak wiedzą, że mają świetnych kontratakujących graczy. Ta koncepcja często się sprawdzała. Nie bez powodu w ostatnich latach ponownie dotarli do półfinału. Real jest niezwykle niebezpieczny, ale także grywalny. To, czy uda nam się ich pokonać, zależy od tego, czy umieścimy piłkę w siatce – podkreślił.

– To będzie mecz na ostrzu noża. W piłce nożnej chodzi o skuteczność. Mieliśmy też dwie świetne okazje przeciwko Stuttgartowi w drugiej połowie, gdy wynik wynosił 1:1. Jeśli strzelisz gola, wygrywasz, jeśli nie, przegrywasz. Do tego będzie się to sprowadzać. Chodzi o milimetry, czy jesteśmy skuteczni w momentach, w których tworzymy szanse, które możemy zamienić. To wszystko – dodał zawodnik Bayernu.

