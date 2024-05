Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Niepewna przyszłość Cancelo w FC Barcelonie

FC Barcelona, zgodnie z najnowszym raportem Alexa Pintanela, ma jasne zamiary wzmocnienia pozycji lewego obrońcy podczas letniego okienka transferowego. Klub pożegna się z Marco Alonso, który ma dołączyć do Atletico Madryt, podczas gdy problemy zdrowotne i wolny rozwój Alejandro Balde wzbudziły niepokój.

To ponownie skupiło uwagę na Joao Cancelo. Raport sugeruje, że wszystko jest możliwe w odniesieniu do przyszłości reprezentanta Portugalii na Camp Nou. Barcelona bardzo ceni go ze względu na jego umiejętności techniczne i wszechstronność. Jednak sztab szkoleniowy nie jest przekonany co do jego dalszego pozostania w klubie. Ostatnie występy defensora były dalekie od przekonujących, a zawodnik wypożyczony z Manchesteru City często miewał problemy na boisku i z pewnością nie był ostoją defensywy.

Zamiar Barcelony, aby zatrzymać Cancelo, może zostać skomplikowany przez niechęć Manchesteru City do wysłania zawodnika na kolejne wypożyczenie. Oznacza to, że Barcelona musiałaby zobowiązać się do wydania znaczącej kwoty transferowej, jeśli chciałaby zatrzymać Cancelo na następny sezon.

Wątpliwości ze strony sztabu technicznego sprawiają, że przyszłość Cancelo w ekipie Blaugrany jest teraz bardzo niepewna. Nadchodzące miesiące mogą okazać się kluczowe, ponieważ Barca stara się pozbyć niechcianych gwiazd, aby zwolnić budżet płacowy, dlatego również od innych ruchów transferowych Dumy Katalonii może zależeć przyszłość Portugalczyka.

Zobacz również: FC Barcelona walczy o drugie miejsce w La Liga. Inaczej będzie miała problemy