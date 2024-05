Byli piłkarze Man Utd wpłyną na wybór nowego trenera? Kandydaci pełni obaw

Przynajmniej dwóch kandydatów na stanowisko nowego trenera Manchesteru United ma obawy związane z mocnymi opiniami niektórych byłych graczy klubu, którzy są prominentnymi postaciami w mediach, donosi The Telegraph. Może to mieć duży wpływ na wybór nowego szkoleniowca.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Potencjalni trenerzy Man Utd obawiają się opinii byłych graczy

Erik ten Hag ma pozostać na stanowisku trenera Manchesteru United do końca sezonu. Jednak zdaniem mediów po zakończeniu rozgrywek opuści klub. Na Old Trafford narasta bowiem frustracja związana ze słabymi wynikami osiąganymi przez zespół. Niektórzy dziennikarze są wręcz przekonani, że Holender zostanie zwolniony.

Tymczasem, zgodnie z informacjami przekazanymi przez The Telegraph, przynajmniej dwóch kandydatów na stanowisko nowego menedżera ma obawy związane z silnymi opiniami niektórych byłych graczy klubu, którzy są ważnymi postaciami w mediach, a za ich głosem podążają ogromne rzesze fanów. Gary Neville, Rio Ferdinand, Roy Keane, Paul Scholes, Michael Owen czy Owen Hargreaves, którzy obecnie pracują w mediach, wywierają znaczący wpływ na opinię publiczną. Często też nie gryzą się w język wyrażając swoje zdanie o sytuacji Czerwonych Diabłów. Zazwyczaj spotykają się z dość pozytywnym odbiorem.

Wśród kandydatów na nowego szkoleniowca wymieniany jest między innymi Thomas Tuchel, Graham Potter, Gareth Southgate czy Ruben Amorim. Obecnie trudno jednak przewidzieć, na kogo ostatecznie postawią włodarze Manchesteru United.

Czerwone Diabły mają jeszcze cztery mecze do rozegrania do końca sezonu pod wodzą Ten Haga. Klub będzie próbował odbić się po porażce z Crystal Palace 0:4, gdy w niedzielne popołudnie podejmie Arsenal na Old Trafford. Dwa ostatnie mecze ligowe sezonu to starcia z Newcastle i Brighton & Hove Albion, a następnie czeka ich finał Pucharu Anglii z Manchesterem City 25 maja.

