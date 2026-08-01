Newcastle wybrał nowego trenera. Powrót z Arabii Saudyjskiej

10:49, 1. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Matthias Jaissle zostanie nowym trenerem Newcastle. Niemiecki szkoleniowiec podpisze kontrakt do 2030 roku - informuje Fabrizio Romano. Wcześniej prowadził Al-Ahli z Arabii Saudyjskiej.

Eddie Howe - trener Newcastle United
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Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe - trener Newcastle United

Jaissle nowym trenerem Newcastle

Newcastle w poprzednim sezonie kompletnie rozczarował, zajmując dopiero 12. miejsce w Premier League. Mimo to na stanowisku trenera pozostał Eddie Howe. Dość niespodziewanie na trzy tygodnie przed startem rozgrywek ligowych Anglik zrezygnował z pracy na St. James Park. Właściciele klubu musieli w pośpiechu otworzyć rekrutację i wybrać nowego szkoleniowca.

Czasu było mało, ale wyboru dokonali w ekspresowym tempie. Z informacji Fabrizio Romano wynika, że doszli do porozumienia z nowym trenerem. Zostanie nim Matthias Jaissle, który podpisze długoletnią umowę do połowy czerwca 2030 roku.

Jaissle to 38-letni szkoleniowiec, który ostatnie lata spędził w Arabii Saudyjskiej. Od lipca 2023 roku prowadził Al-Ahli, z którym kończył Saudi Pro League kolejno na miejscach: trzecim, piątym i ponownie trzecim. Na swoim koncie ma triumf w Superpucharze Arabii Saudyjskiej oraz dwukrotnie wygrał azjatycką Ligę Mistrzów. Wcześniej odpowiadał za wyniki RB Salzburg w latach 2021-2023. W klubie z rodziny Red Bulla dwukrotnie zdobył mistrzostwo Austrii i raz krajowy puchar.

Zmiana trenera w Newcastle to koniec ery. Eddie Howe zasiadał na ławce trenerskiej przez pięć lat, co czyniło go jednym z najdłużej pracujących obecnie szkoleniowców w jednym klubie Premier League. Prowadził drużynę w 231 meczach, wygrywając Carabao Cup.

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