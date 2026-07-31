Rodri zaoferowany dwóm gigantom. Jednoznaczne odpowiedzi

Manchester City już wie, że tego lata straci swoją wielką gwiazdę. Rodri chce odejść, a jego celem jest transfer do Realu Madryt. Anglicy próbowali zaoferować go też innym klubom, lecz bezskutecznie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Manchester City zaoferował Rodriego Bayernowi i PSG

Rodri ma za sobą fantastyczne występy na mistrzostwach świata. Pomógł reprezentacji Hiszpanii w zdobyciu złota, samemu dostając tytuł najlepszego piłkarza całego turnieju. W ostatnich tygodniach Real Madryt zrozumiał, że gwiazdor Manchesteru City jest idealnym kandydatem do wzmocnienia środka pola. Wrócili więc do tematu jego transferu, o którym było głośno w zeszłym roku. Florentino Perez początkowo się opierał, ale wreszcie zaakceptował ten ruch. Aktualnie trwa walka o piłkarza – Królewscy liczą, że dopną ten transfer za kwotę maksymalnie 50 milionów euro, ale Manchester City chce zarobić więcej.

Anglicy spróbowali też zaangażować inne kluby. Graeme Bailey ujawnił, że zwrócili się do władz Bayernu Monachium oraz Paris Saint-Germain z propozycją sprowadzenia hiszpańskiego gwiazdora. Obie te ekipy szybko odrzuciły ofertę, mając świadomość, że Rodri za wszelką cenę chce przenieść się na Santiago Bernabeu.

🚨 BREAKING: Manchester City APPROACHED both PSG and Bayern Munich for Rodri.



However, both teams IMMEDIATELY REFUSED as the player ONLY WANTS REAL MADRID. @GraemeBailey pic.twitter.com/IEBKspKzlu — Madrid Zone (@theMadridZone) July 31, 2026

Na dzisiaj wydaje się, że Madryt to dla Rodriego jedyny prawdopodobny kierunek. Zawodnik chce tam trafić i nie rozważa innych opcji. Miał już nawet dogadać warunki współpracy z Realem.

Wątpliwości władz Realu dotyczyły przede wszystkim jego dyspozycji po ciężkiej kontuzji i wielomiesięcznej absencji. Podczas mundialu Rodri potwierdził, że dalej może grać na takim poziomie, jak podczas sezonu, za który zdobywał Złotą Piłkę.