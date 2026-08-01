Vinicius Junior dogadał się z nowym klubem. Sensacyjne wieści

Arsenal osiągnął porozumienie z Viniciusem Juniorem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego. Odejście brazylijskiego gwiazdora z Realu Madryt jest coraz bardziej prawdopodobne - podaje serwis HandofArsenal.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Arsenal ściągnie do siebie Viniciusa Juniora?

Vinicius Junior może opuścić Real Madryt podczas trwającego letniego okienka transferowego. Kontrakt 26-letniego skrzydłowego obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2027 roku i choć obie strony prowadzą rozmowy na temat przedłużenia umowy, porozumienie wciąż pozostaje odległe. Jeśli Brazylijczyk nie zaakceptuje warunków zaproponowanych przez Królewskich, to hiszpański klub może zdecydować się na jego sprzedaż jeszcze tego lata.

Jak informuje serwis „HandofArsenal”, w takim przypadku najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla etatowego reprezentanta Canarinhos będzie Arsenal. Według wspomnianego źródła londyński gigant osiągnął już porozumienie z piłkarzem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego. Ostateczna decyzja należy jednak do samego Viniciusa, który ma do wyboru pozostanie w Realu Madryt lub przeprowadzkę na Emirates Stadium.

Gwiazdor z Kraju Kawy reprezentuje drużynę Los Blancos od lipca 2018 roku, gdy przeniósł się tam z Flamengo za 45 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 53 spotkania, zdobył 22 bramki i zanotował 14 asyst. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 140 milionów euro, dlatego ewentualny transfer do Arsenalu wiązałby się z wysoką kwotą odstępnego.