Mychajło Mudryk usłyszał decyzję. Nastąpił przełom

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mychajło Mudryk

Koniec zawieszenia Mychajło Mudryka

Mychajło Mudryk może wkrótce ponownie pojawić się na boisku. Skrzydłowy Chelsea otrzymał zgodę na powrót do gry po tym, jak Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) uwzględnił jego apelację dotyczącą czteroletniej dyskwalifikacji za naruszenie przepisów antydopingowych.

28-krotyn reprezentant Ukrainy nie wystąpił w żadnym spotkaniu od listopada 2024 roku. W grudniu tego samego roku został tymczasowo zawieszony przez Angielską Federację Piłkarską (FA) po wykryciu w jego organizmie zakazanej substancji. Na zawodnika nałożono maksymalną karę, czyli czteroletnią dyskwalifikację. Mudryk zdecydował się jednak odwołać od tej decyzji do CAS, który po przeanalizowaniu sprawy wydał korzystne dla niego rozstrzygnięcie.

Jak poinformowano, 25-latek może wrócić do rywalizacji. Zawodnik przyznał się do naruszenia przepisów antydopingowych i zaakceptował karę zawieszenia odpowiadającą okresowi, który już spędził poza futbolem. – Klub z niecierpliwością oczekuje powrotu Mychajło do pełnej sprawności, jego powrotu do składu oraz na boisko – przekazali przedstawiciele londyńskiego zespołu.

Mudryk ma teraz dołączyć do przygotowań Chelsea i wziąć udział w przedsezonowym tournee. Dla zawodnika będzie to pierwszy krok w kierunku powrotu do regularnej gry. Dla angielskiego giganta jest to ważna informacja przed rozpoczęciem nowego sezonu. Ukrainiec kosztował klub ze Stamford Bridge 70 milionów euro, gdy w styczniu 2023 roku przeniósł się z Szachtara Donieck. Kontrakt skrzydłowego w angielskim zespole obowiązuje do czerwca 2031 roku.