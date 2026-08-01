Man United sprowadzi brazylijskiego pomocnika? Zawodnik sam się oferuje

09:08, 1. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Tuttosport

Douglas Luiz może opuścić Juventus w letnim okienku transferowym. Jak podaje gazeta Tuttosport, 28-letni pomocnik widziałby siebie w Manchesterze United.

Michael Carrick
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MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Douglas Luiz chętny na transfer do Manchesteru United

Douglas Luiz może opuścić Juventus podczas trwającego letniego okienka transferowego. Trener ekipy Starej Damy – Luciano Spalletti – nie jest zwolennikiem 28-letniego pomocnika, a władze włoskiego klubu są gotowe rozważyć jego sprzedaż. Wszystko wskazuje więc na to, że Brazylijczyk jeszcze tego lata zmieni barwy i rozpocznie nowy etap swojej kariery.

Jak informuje dziennik „Tuttosport”, sam zawodnik chciałby wrócić do Premier League. Według włoskiej gazety jego wymarzonym kierunkiem jest Manchester United. Gigant z Old Trafford poszukuje środkowego pomocnika, dlatego niewykluczone, że rozważy taki ruch. Sprowadzenie piłkarza z Kraju Kawy miałoby kosztować około 30 milionów euro.

18-krotny reprezentant Brazylii trafił do zespołu Bianconerich w lipcu 2024 roku z Aston Villi za ponad 50 milionów euro. Co ciekawe, w drugiej części poprzedniego sezonu znów grał dla ekipy z Birmingham, tym razem na zasadzie wypożyczenia. Douglas Luiz wcześniej występował także w Nottingham Forest. W barwach Juventusu rozegrał dotychczas zaledwie 27 spotkań.

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