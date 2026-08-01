Bayern Monachium poluje na gwiazdę Premier League

Bayern Monachium może wybrać się na zakupy do Premier League. Jak podaje gazeta The Sun, niemiecki gigant zainteresował się bowiem Rayanem.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Rayan przykuł uwagę Bayernu Monachium

Bayern Monachium pozostaje bardzo aktywny podczas trwającego letniego okienka transferowego. Na Allianz Arenę trafili już Ismael Saibari oraz Nathaniel Brown, jednak niewykluczone, że to nie koniec wzmocnień w wykonaniu niemieckiego klubu. Trener ekipy Die Roten – Vincent Kompany – liczy na zwiększenie jakości w ofensywie i chciałby sprowadzić jeszcze jednego utalentowanego skrzydłowego przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Jak informuje brytyjski dziennik „The Sun”, jednym z kandydatów do przeprowadzki do stolicy Bawarii jest Rayan. Bayern uważnie monitoruje rozwój 19-letniego Brazylijczyka, który ma za sobą bardzo udaną kampanię w Bournemouth. Jego dobra forma przyciągnęła uwagę również innych potentatów – Arsenalu, Liverpoolu, Realu Madryt oraz Paris Saint-Germain.

Rayan przywdziewa koszulkę ekipy Wisienek od stycznia 2026 roku, kiedy przeniósł się na Dean Court za niespełna 30 milionów euro z Vasco da Gamy. Zdolny skrzydłowy w poprzednim sezonie rozegrał 15 spotkań, zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty. Kontrakt dwukrotnego reprezentanta Brazylii obowiązuje do 2031 roku, a angielski klub może oczekiwać za niego nawet około 100 milionów euro.