„Lech Poznań jest powtarzalny”. Moskal wprost przed ligowym meczem

Lech Poznań zagra z Wieczystą Kraków w 2. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Kazimierz Moskal przyznał na konferencji prasowej, że Kolejorz w pewnych rzeczach jest drużyną powtarzalną. Choć docenia klasę rywala, wierzy w pozytywny wynik.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Moskal przed meczem Lech – Wieczysta

Lech Poznań musi podnieść się po kompromitującej porażce w Lidze Mistrzów z Aarhus. Mimo trzybramkowej zaliczki nie byli w stanie dowieźć zwycięstwa do końca. Winy spróbują odkupić w ligowym meczu z Wieczystą Kraków, który zostanie rozegrany na wyjeździe. Na konferencji prasowej Kazimierz Moskal zauważył, że Kolejorz w niektórych aspektach to powtarzalna drużyna.

– Lech Poznań posiada piłkarzy o bardzo dużej jakości, jednak mamy pomysł na ten zespół i na mecz. Lech Poznań w pewnych rzeczach jest powtarzalny, a ostatni wynik z Aarhus absolutnie nie wpływa na moje postrzeganie tego zespołu. Ta drużyna ma teraz podrażnioną ambicję i za wszelką cenę zechce pokazać się w Krakowie z jak najlepszej strony – powiedział Kazimierz Moskal, cytowany przez kkslech.com.

Moskal podkreślił, że porażka z Aarhus nie wpływa na jego ocenę. Choć docenia klasę rywala, to wierzy, że uda się Wieczystej osiągnąć pozytywny wynik. Przyznał, że mają plan na mecz i nie będą się ograniczać tylko i wyłącznie do gry w obronie.

– Nie możemy wyjść na ten mecz przestraszeni, ponieważ Lech od razu to wykorzysta. Na pewno w tym meczu będą fazy, w których będziemy się bronić lub atakować. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Lech cały czas będzie miał inicjatywę, a my będziemy tylko bronić się przed jego atakami. Trzeba mieć balans w działaniach na boisku – dodał.