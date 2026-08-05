Newcastle United wybrało następcę Eddiego Howe’a. Jest potwierdzenie

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Matthias Jaissle nowym menedżerem Newcastle United!

Newcastle United oficjalnie otwiera nowy rozdział. Po rozczarowującym poprzednim sezonie oraz zmianach w strategii klubu ze St. James’ Park z posadą pożegnał się Eddie Howe. Angielski szkoleniowiec zdecydował się odejść po różnicy zdań z władzami dotyczącymi planów transferowych oraz dalszego kierunku rozwoju drużyny.

Jego następcą został Matthias Jaissle, który podpisał z Newcastle czteroletni kontrakt. 38-letni Niemiec obejmuje Sroki po zakończeniu pracy w saudyjskim Al-Ahli. Jaissle od kilku lat jest uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych szkoleniowców młodego pokolenia. Na piłkarskiej mapie Europy zaistniał podczas pracy w Red Bull Salzburg, gdzie pierwszą drużynę objął w wieku zaledwie 33 lat.

We’re delighted to announce the appointment of Matthias Jaissle as Newcastle United head coach. ✍️



Welcome to the club, Matthias! 🖤🤍 pic.twitter.com/C1kNstwg8X — Newcastle United (@NUFC) August 5, 2026

Nowy szkoleniowiec Newcastle nie ukrywał radości z objęcia zespołu z Premier League. – To ogromny zaszczyt zostać trenerem Newcastle United. To jeden z największych klubów, z wyjątkową historią i niesamowitymi kibicami. Kiedy taki klub zgłasza się po ciebie, trudno pozostać obojętnym – powiedział.

– Moje drużyny zawsze opierają się na jedności, ciężkiej pracy, intensywności i ciągłym dążeniu do rozwoju. Włożę całe swoje zaangażowanie, aby pomóc klubowi osiągnąć jego cele – zapewnił niemiecki szkoleniowiec. Już w 1. kolejce Premier League jego zespół czeka niezwykle wymagające wyzwanie. Newcastle United rozpocznie sezon na własnym obiekcie od spotkania z Liverpoolem.