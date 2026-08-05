Newcastle United wybrało następcę Eddiego Howe’a. Jest potwierdzenie

20:39, 5. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Newcastle United

Newcastle United zakończyło poszukiwania nowego menedżera. Angielski klub oficjalnie poinformował, że następcą Eddiego Howe'a został Matthias Jaissle. Niemiec podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku.

Eddie Howe
Obserwuj nas w
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Matthias Jaissle nowym menedżerem Newcastle United!

Newcastle United oficjalnie otwiera nowy rozdział. Po rozczarowującym poprzednim sezonie oraz zmianach w strategii klubu ze St. James’ Park z posadą pożegnał się Eddie Howe. Angielski szkoleniowiec zdecydował się odejść po różnicy zdań z władzami dotyczącymi planów transferowych oraz dalszego kierunku rozwoju drużyny.

Jego następcą został Matthias Jaissle, który podpisał z Newcastle czteroletni kontrakt. 38-letni Niemiec obejmuje Sroki po zakończeniu pracy w saudyjskim Al-Ahli. Jaissle od kilku lat jest uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych szkoleniowców młodego pokolenia. Na piłkarskiej mapie Europy zaistniał podczas pracy w Red Bull Salzburg, gdzie pierwszą drużynę objął w wieku zaledwie 33 lat.

Nowy szkoleniowiec Newcastle nie ukrywał radości z objęcia zespołu z Premier League. – To ogromny zaszczyt zostać trenerem Newcastle United. To jeden z największych klubów, z wyjątkową historią i niesamowitymi kibicami. Kiedy taki klub zgłasza się po ciebie, trudno pozostać obojętnym – powiedział.

Moje drużyny zawsze opierają się na jedności, ciężkiej pracy, intensywności i ciągłym dążeniu do rozwoju. Włożę całe swoje zaangażowanie, aby pomóc klubowi osiągnąć jego cele – zapewnił niemiecki szkoleniowiec. Już w 1. kolejce Premier League jego zespół czeka niezwykle wymagające wyzwanie. Newcastle United rozpocznie sezon na własnym obiekcie od spotkania z Liverpoolem.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości