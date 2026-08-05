Juventus idzie po kolejnego napastnika. Transfer prosto z Premier League

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Manchester United otwiera drzwi do wypożyczenia Joshuy Zirkzee

Juventus tego lata przebudowuje swoją ofensywę. Stara Dama sprowadziła już Randala Kolo Muaniego z Paris Saint-Germain oraz Loisa Opendę z RB Lipsk. Działacze klubu nie zamierzają jeszcze kończyć pracy nad wzmocnieniem kadry. Trener Luciano Spalletti może otrzymać jeszcze jedną opcję w ataku.

Na celowniku włoskiego giganta znalazł się Joshua Zirkzee z Manchesteru United. Holender od dłuższego czasu nie może w pełni odnaleźć się na Old Trafford, a powrót do Serie A może być dla niego szansą na odbudowanie. Zawodnik miał pozytywnie zapatrywać się na możliwość przeprowadzki do Turynu.

Dla Juventusu najbardziej atrakcyjnym rozwiązaniem byłoby pozyskanie 25-latka na zasadzie wypożyczenia. Z kolei Czerwone Diabły liczą przede wszystkim na sprzedaż zawodnika, ale są gotowe rozważyć także wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Negocjacje mogą więc zależeć od tego, czy oba kluby znajdą kompromis.

Holender wyróżnia się dużą wszechstronnością. Zirkzee może grać zarówno jako klasyczna „dziewiątka”, jak i cofnięty napastnik uczestniczący w budowaniu akcji. To właśnie na włoskich boiskach Holender pokazał pełnię swoich możliwości.

W barwach Bologni imponował spokojem pod bramką. Jego styl gry jest oparty na szukaniu przestrzeni i współpracy z partnerami. W ubiegłym sezonie Zirkzee rozegrał 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę.