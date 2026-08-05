Atletico Madryt lada moment zakończy współpracę z Matteo Ruggerim. Włoch ostatecznie wyląduje w Premier League. Aston Villa zapłaci za jego transfer ponad 20 milionów euro - informuje "Marca".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Matteo Ruggeri zostanie zawodnikiem Aston Villi

Atletico Madryt w zeszłym sezonie miała bohatera dwumeczu z FC Barceloną w Lidze Mistrzów. A był nim Matteo Ruggeri, który „schował do kieszeni” Lamine Yamala. Włoski defensor jednak nie będzie dłużej występował u Diego Simeone i obierze kurs na Premier League. „Marca” zdradza, że były piłkarz Atalanty Bergamo zasili szeregi Aston Villi.

Na konto Atletico Madryt wpłynie pokaźna kwota. Transfer Matteo Ruggeriego wyniesie 18 milionów euro plus dodatkowe 8 milionów euro w bonusach. Odejście włoskiego obrońcy jest już przesądzone i nie wybierze się z hiszpańskim klubem na przedsezonowe zgrupowanie w Korei Południowej. 24-latek uda się do Anglii, aby przejść obowiązkowe testy medyczne i złożyć oficjalny podpis na kontrakcie.

Matteo Ruggeri nie znajdował się w planach Atletico Madryt. Od wielu tygodni 24-latek był łączony z przeprowadzką. Najczęściej jednak mówiło się o powrocie do Serie A. Przejście do Aston Villi jest niemałym zaskoczeniem. Unai Emery zyska defensora, którego wyróżnia ofensywna gra.

Łącznie Matteo Ruggeri rozegrał 47 spotkań w koszulce Atletico Madryt. Włoski zawodnik nie zdołał wpisać się na listę strzelców, a także udało mu się zaliczyć aż siedem asyst.