Jagiellonia Białystok osłabiona przed meczem Ligi Europy. Siemieniec ujawnił szczegóły

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Kontuzja Kamila Jóźwiaka przed meczem z Rangers FC

Jagiellonia Białystok przygotowuje się do kolejnego ważnego spotkania na europejskiej arenie. W czwartek, 6 sierpnia, Duma Podlasia zmierzy się przy Słonecznej z Rangers FC w ramach III rundy eliminacji Ligi Europy. Przed starciem ze szkockim gigantem trener Adrian Siemieniec przekazał najnowsze informacje dotyczące sytuacji kadrowej zespołu.

Największym problemem jest uraz Kamila Jóźwiaka. – Nie będzie w jutrzejszym meczu do dyspozycji. Zobaczymy, ile potrwa jego przerwa. Nie chciałbym dawać ram czasowych, ale to bardziej kwestia tygodni niż dni. To uraz z meczu z Suduvą i nie będę mógł z niego skorzystać w najbliższym czasie – stwierdził Siemieniec, którego cytuje Kuba Seweryn.

Jóźwiak w bieżącym sezonie rozegrał dwa spotkania w PKO BP Ekstraklasie. Przeciwko Koronie Kielce 28-letni skrzydłowy wybiegł w podstawowym składzie. Z kolei w starciu z Motorem Lubin pojawił się na boisku w 87. minucie. Jóźwiak trafił do Jagiellonii we wrześniu ubiegłego roku po nieudanym okresie w hiszpańskiej Granadzie.

W czwartkowym spotkaniu z Rangersami zabraknie także Bernardo Silvy. Obrońca otrzymał czerwoną kartkę jeszcze w lutym podczas wyjazdowego spotkania z Fiorentiną i kara obowiązuje również w obecnych rozgrywkach europejskich. Pierwszy gwizdek rywalizacji Białostoczan ze Szkotami zaplanowano na godzinę 18:00.