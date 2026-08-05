Gasparik odkrył karty. Oficjalne składy na mecz Ferencvaros – Górnik

19:05, 5. sierpnia 2026 20:06, 5. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Górnik Zabrze zagra z Ferencvarosem na wyjeździe w 3. rundzie el. Ligi Europy. Michal Gasparik wybrał wyjściową jedenastkę. Oto składy na mecz Ferencvaros - Górnik.

Michal Gasparik
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Oficjalne składy na mecz Ferencvaros – Górnik

Górnik Zabrze w poprzednim tygodniu odpadł z Ligi Mistrzów, przegrywając dwumecz z Fenerbahce. Mimo porażki podopieczni Michala Gasparika pozostawili po sobie dobre wrażenie. Teraz przyszedł czas na rywalizację w Lidze Europy, a ich rywalem będzie Ferencvaros.

Drużyna z Węgier sprawiła niespodziankę w poprzedniej rundzie. Wygrali dwumecz z Twente z Holandii. Pierwsze starcie zakończyło się remisem (2:2), ale w rewanżu przed własną publicznością byli lepsi o jedną bramkę, awansując dalej. Co ciekawe, w porównaniu z Górnikiem nie przełożyli ligowego meczu w weekend, remisując na krajowym podwórku z Vasas (0:0).

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Jeśli chodzi o skład Górnika Zabrze na mecz z Ferencvarosem, Michal Gasparik nie dokonał ani jednej zmiany w stosunku do starcia z Fenerbahce. Oznacza to, że na boisku zobaczymy dokładnie taką samą jedenastkę, jak tydzień wcześniej. W drużynie z Węgier nastąpiły dwie zmiany w porównaniu do rywalizacji z Twente. Od początku zagra Yusuf oraz Levi.

Oficjalne składy na mecz Ferencvaros – Górnik:

Ferencvaros: Dibusz – Cadu, Gomez, Raemaekers, Osvath – Corbu, Kanichowsky, Levi – Zachariassen, Joseph, Yusuf

Górnik: Schulze – Sacek, Janicki, Josema, Janża – Dietz, Urbański, Sadilek – Ikia Dimi, Prekop, Ismaheel

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