FC Barcelona ogłosiła rekordowy transfer! Niesamowite

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Kerolin Nicoli nową piłkarką FC Barcelony

FC Barcelona to nie tylko drużyna męska. Wielkie sukcesy zarówno w Hiszpanii, jak i w Europie odnosi także kobiecy zespół. W poprzednim sezonie Barca Femeni zgarnęła poczwórną koronę, sięgając po mistrzostwo i superpuchar Hiszpanii, puchar Królowej oraz Ligę Mistrzyń. Jedną z kluczowych piłkarek Blaugranes była oczywiście reprezentantka Polski – Ewa Pajor.

Po zakończeniu rozgrywek w drużynie doszło do kilku zmian. Odeszła przede wszystkim Alexia Putellas, która zdecydowała się kontynuować karierę w Anglii. W klubie nie ma także Salmy Paralluelo. W jej przypadku już znaleziono następczynię.

Nie tak dawno FC Barcelona poinformowała w mediach społecznościowych o transferze nowej zawodniczki. Nową piłkarką mistrzyń Hiszpanii została Kerolin Nicoli. Jednocześnie stała się najdroższą zawodniczką w historii Barcy Femeni. Klub zapłacił za nią 1,5 mln euro, które trafiło na konto Manchesteru City. Jest to drugi najwyższy transfer w historii kobiecego futbolu. Więcej kosztowała jedynie Grace Geyoro, zmieniając PSG na London City Lionesses. Tyle samo co Nicoli kosztowała także Felicia Schroeder, przechodząc do Realu Madryt.

Kerolin gra na skrzydle, ale z powodzeniem może wystąpić także na pozostałych pozycjach w ataku, co podkreśliła Barca Femeni w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej. W swoim CV ma także pobyt w lidze NWSL w USA oraz mecze w drużynie narodowej. Z Barceloną związała się kontraktem do czerwca 2030 roku.