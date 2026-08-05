GKS Katowice wciąż myśli o transferach. Jak się okazuje, drużyna Rafała Góraka może zostać wzmocniona przez byłego gracza Jagiellonii Białystok. Na ich radarze znalazł się Alex Pozo z Almerii - donosi Javier Gongora.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Alex Pozo łączony z GKS-em Katowice

GKS Katowice wciąż może zagrać w nadchodzącej edycji Ligi Konferencji. Zespół Rafała Góraka jednak potrzebuje wzmocnień, aby grać na dwóch frontach. Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z ich obozu przekazuje Javier Gongora. Ekstraklasowicz może bowiem sięgnąć po dobrze znane w Polsce nazwisko. W kręgu zainteresowań klubu znalazł się Alex Pozo, który w przeszłości występował w Jagiellonii Białystok.

Drugim klubem zainteresowanym Alexem Pozo pozostaje Girona. Hiszpański zawodnik wcześniej znajdował się na radarze Jagiellonii Białystok, która rozważała jego ponowne sprowadzenie. Ostatecznie do powrotu na Podlasie jednak nie doszło, a teraz o podpis 27-latka powalczyć zamierza właśnie GKS Katowice.

Na ten moment trudno wskazać faworyta w walce o Hiszpana. GKS Katowice liczy, że przekona Alexa Pozo perspektywą regularnej gry oraz możliwością występów na europejskiej arenie. Jeśli transfer doszedłby do skutku, byłby to jeden z najciekawszych ruchów tego klubu podczas trwającego letniego okienka transferowego.

Alex Pozo w koszulce Jagiellonii Białystok rozegrał łącznie 49 spotkań. Hiszpan zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył aż siedem asyst.