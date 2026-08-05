Newcastle United latem pozbyło się Kierana Trippiera. Wkrótce jednak może przybyć następca doświadczonego Anglika. O krok od transferu do Srok jest Dodo z Fiorentiny - informuje "La Nazione via Labaro Viola".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kieran Trippier

Dodo zbliża się do Newcastle United

Tego lata Newcastle United zakończyło współpracę z Kieranem Trippierem. Kontrakt doświadczonego Anglika dobiegł końca, dlatego władze klubu rozpoczęły poszukiwania nowego prawego obrońcy. Według informacji przekazanych przez „La Nazione via Labaro Viola”, jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia angielskiego zespołu jest Dodo z Fiorentiny.

Newcastle United nie ma jednak łatwego zadania. Brazylijczyk wzbudza również zainteresowanie kilku czołowych klubów Serie A, które uważnie monitorują jego sytuację. Mimo to Sroki mają być obecnie na dobrej drodze do sfinalizowania transferu i liczy, że w najbliższych tygodniach uda się osiągnąć porozumienie z klubem ze Stadio Artemio Franchi.

Dodo od dłuższego czasu uchodzi za jednego z najlepszych prawych obrońców występujących na boiskach Serie A. Regularne występy w Fiorentinie sprawiły, że zapracował na renomę jednego z czołowych zawodników na swojej pozycji we Włoszech. Jego ewentualne przenosiny do Premier League byłyby kolejnym dużym krokiem w karierze Brazylijczyka.

Dotychczas Dodo rozegrał 161 spotkań w koszulce Fiorentiny. Brazylijski obrońca zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył 13 asyst.