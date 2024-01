Poniedziałkowe popołudnie przyniosło fanom Newcastle dobre wieści. Fabian Schar przedłużył kontrakt z klubem do 2025 roku.

Fabian Schar zostaje w Newcastle do 2025 roku

Newcastle mimo ogromnych pokładów finansowych do swojej dyspozycji nie wydaje pieniędzy na byle kogo. Władze “The Magpies” realizują swoją wizję budowania drużyny i każdy ich ruch jest starannie przemyślany. Choć mogą sobie pozwolić na transfer najlepszych obrońców na świecie, to zdecydowali się parafować nową umowę z zasłużonym obrońcą.

Jak poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych Fabian Schar przedłużył kontrakt z Newcastle do 2025 roku. Szwajcarski stoper występuje na St. James Park od 2018 roku, gdy za 4 miliony euro trafił do Anglii z Deportivo La Coruna. 32-latek w rozmowie z klubowymi mediami nie ukrywał radości z faktu, że zostanie w ukochanym klubie na dłużej.

– Powtarzałem to już wiele razy, ale powiem raz jeszcze. Czuje się tutaj jak w domu – mówił Schar.

– Czuję się komfortowo, mieszkając w Newcastle. Kocham grać dla tego klubu, kocham to miasto i niesamowitych fanów. Nie jestem w stanie wyrazić słowami, jak bardzo ich kocham i jak wiele dla mnie znaczy ich wsparcie – podkreślał obrońca.

W tym sezonie Fabian Schar uzbierał na swoim koncie już 28 meczów we wszystkich rozgrywkach. Póki co “Sroki” zawodzą w Premier League i zajmują 9. miejsce w lidze ze stratą 11 punktów do miejsc premiowanych grą w Lidze Mistrzów.