Bayern wykonał krok w kierunku Wembley

Bayern Monachium w pierwszym spotkaniu z Realem Madryt zremisował w roli gospodarza (2:2). Gole dla Bawarczyków strzelili Leroy Sane y Harry Kane. Po stronie Los Blancos do siatki piłkę skierował z kolei dwa razy Vinicius Junior. Tym samym rewanżowa potyczka 1/2 finału Ligi Mistrzów zapowiadała się bardzo ciekawie.

W pierwszej połowie rywalizacji na stadionie w Madrycie kibice nie mieli powodów do zadowolenia. Tempo gry nie zachwycało. Po zmianie stron pod tym względem było znacznie lepiej. Tymczasem na pierwszego gola przyszło czekać fanom do 68 minuty. Na prowadzenie wyszedł przedstawiciel Bundesligi.

Alphonso Davies z golem

W roli głównej wystąpił Alphonso Davies. Reprezentant Kanady wykorzystał świetne podanie Harry’ego Kane’a, następnie poradził sobie z Antonio Rudigerem i zdobył bramkę. Estadio Santiago Bernabeu zostało uciszone. Chwilę później do kapitulacji został zmuszony Manuel Neuer. Tym razem Davies zaliczył trafienie samobójcze. Niemniej bramka została anulowana po weryfikacji VAR. Nacho popchnął Joshuę Kimmicha.

We wtorkowy wieczór do finału awansowała z kolei Borussia Dortmund. W związku z tym po zdobyciu bramki przez Bayern realny był scenariusz, że w czerwcu na Wembley dojdzie do finału z udziałem dwóch niemieckich drużyn. Ostatni mecz w elitarnych rozgrywkach odbędzie 1 czerwca o godzinie 21:00.

