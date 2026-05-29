Newcastle traci gwiazdę. Reakcja Howe’a nie pozostawia wątpliwości

21:54, 29. maja 2026
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Newcastle United

Anthony Gordon oficjalnie pożegnał się z Newcastle United w związku z transfere do FC Barcelony. Głos w sprawie odejścia reprezentanta Anglii zabrał trener Eddie Howe.

Eddie Howe
fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Eddie Howe skomentował transfer Gordona do Barcelony

Anthony Gordon rozpoczyna nowy rozdział swojej kariery po głośnym transferze do FC Barcelony. Przejście angielskiego skrzydłowego do klubu z Camp Nou odbiło się szerokim echem w piłkarskiej Europie. Do całej sytuacji odniósł się również menedżer Newcastle United. Szkoleniowiec Srok nie ukrywał rozczarowania utratą jednego z najważniejszych zawodników zespołu. Jednocześnie podkreślił, że rozumie decyzję piłkarza o przenosinach do jednego z największych klubów świata.

– Chociaż jesteśmy rozczarowani utratą Anthony’ego, rozumiemy, że to dla niego wielka szansa. Był on kluczowym elementem naszych sukcesów w ostatnich latach. Fakt, że został reprezentantem Anglii w czasie gry w Newcastle United, świadczy o ciężkiej pracy, jaką włożył w swój rozwój, przy wsparciu całego klubu – powiedział Eddie Howe cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Trener Newcastle nie szczędził również ciepłych słów pod adresem swojego byłego podopiecznego, życząc mu powodzenia zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym.

– Odchodzi z naszymi najlepszymi życzeniami. Jestem przekonany, że osiągnie sukces zarówno w Barcelonie, jak i z reprezentacją narodową podczas tegorocznego mundialu – podkreślił Howe.

Gordon pozostawia po sobie bardzo dobre wspomnienia na St James’ Park. W zakończonym sezonie rozegrał 46 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył 17 bramek i zanotował pięć asyst. Jego rozwój sprawił, że stał się jednym z najważniejszych zawodników Newcastle oraz wywalczył sobie miejsce w reprezentacji Anglii.

