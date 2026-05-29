Manchester United obserwuje byłego gracza z Ekstraklasy

17:48, 29. maja 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Sports Boom

Manchester United może przeprowadzić interesujący transfer dla fanów polskiej PKO Ekstraklasy. Na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Luka Vusković z Tottenhamu Hotspur - przekazuje "Sports Boom".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United wrócił do Ligi Mistrzów i już rozpoczął poszukiwania wzmocnień. Drużyna Michaela Carricka wymaga wzmocnień w zasadzie na każdej pozycji. Tymczasem serwis „Sports Boom” zdradza, że na Old Trafford może wylądować piłkarz z przeszłością w PKO Ekstraklasie. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Luka Vusković, który na co dzień jest związany z Tottenhamem Hotspur.

Były piłkarz Radomiaka Radom jest niezwykle łakomym kąskiem na rynku transferowym. Manchester United w zasadzie dołączył do wyścigu. Utalentowany Chorwat jest także łączony z FC Barceloną, Interem Mediolan oraz Borussią Dortmund. Tottenham Hotspur dokonał już wyceny swojego gracza. Wspomniane źródło donosi, że Koguty oczekują aż 60 milionów euro.

Rywalizacja o transfer Luki Vuskovicia zapowiada się bardzo ciekawie. Na ten moment trudno przewidzieć, gdzie wyląduje Chorwat. Nie można przekreślić także jego przyszłości w Tottenhamie Hotspur. Oczekiwania finansowe Kogutów mogą jednak odstraszyć zainteresowane strony.

Luka Vusković poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w HSV Hamburg. Młody defensor zdołał aż sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Chorwat zaliczył także jedną asystę.

