Manchester United może przeprowadzić interesujący transfer dla fanów polskiej PKO Ekstraklasy. Na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Luka Vusković z Tottenhamu Hotspur - przekazuje "Sports Boom".

Manchester United wrócił do Ligi Mistrzów i już rozpoczął poszukiwania wzmocnień. Drużyna Michaela Carricka wymaga wzmocnień w zasadzie na każdej pozycji. Tymczasem serwis „Sports Boom” zdradza, że na Old Trafford może wylądować piłkarz z przeszłością w PKO Ekstraklasie. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Luka Vusković, który na co dzień jest związany z Tottenhamem Hotspur.

Były piłkarz Radomiaka Radom jest niezwykle łakomym kąskiem na rynku transferowym. Manchester United w zasadzie dołączył do wyścigu. Utalentowany Chorwat jest także łączony z FC Barceloną, Interem Mediolan oraz Borussią Dortmund. Tottenham Hotspur dokonał już wyceny swojego gracza. Wspomniane źródło donosi, że Koguty oczekują aż 60 milionów euro.

Rywalizacja o transfer Luki Vuskovicia zapowiada się bardzo ciekawie. Na ten moment trudno przewidzieć, gdzie wyląduje Chorwat. Nie można przekreślić także jego przyszłości w Tottenhamie Hotspur. Oczekiwania finansowe Kogutów mogą jednak odstraszyć zainteresowane strony.

Luka Vusković poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w HSV Hamburg. Młody defensor zdołał aż sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Chorwat zaliczył także jedną asystę.