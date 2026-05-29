Hit transferowy potwierdzony. Barcelona wysłała mocny sygnał rywalom

FC Barcelona przeprowadziła jeden z najgłośniejszych transferów letniego okna transferowego. Do zespołu mistrzów Hiszpanii dołączył Anthony Gordon z Newcastle United.

Anthony Gordon oficjalnie zawodnikiem Barcelony

FC Barcelona oficjalnie potwierdziła pozyskanie Anthony’ego Gordona. Informację o transferze angielskiego skrzydłowego przekazało biuro prasowe Blaugrany za pośrednictwem mediów społecznościowych, kończąc tym samym tygodnie spekulacji dotyczących przyszłości zawodnika Newcastle United.

Według wcześniejszych doniesień negocjacje pomiędzy klubami były zaawansowane od kilku tygodni. Ostatecznie działacze Newcastle oraz właściciele klubu z Arabii Saudyjskiej mieli zaakceptować ofertę Barcelony opiewającą na 70 milionów euro kwoty podstawowej. Dodatkowe bonusy zapisane w umowie sprawią jednak, że całkowita wartość transakcji przekroczy 80 milionów euro.

Transfer Gordona jest jednym z najdroższych ruchów Barcelony w ostatnich latach i jednocześnie wyraźnym sygnałem, że Katalończycy zamierzają dalej wzmacniać ofensywę przed kolejnym sezonem. Anglik ma zwiększyć rywalizację na skrzydłach i dać drużynie dodatkową dynamikę w ataku.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2026

24-latek ma za sobą bardzo udany sezon w barwach Srok. We wszystkich rozgrywkach rozegrał 46 spotkań, zdobył 17 bramek i zanotował pięć asyst. Jego regularność oraz wpływ na grę Newcastle sprawiły, że znalazł się w gronie najbardziej pożądanych skrzydłowych na rynku transferowym.