Real Madryt zaczął rozglądać się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, Królewscy mogą sprowadzić gwiazdę, która opuści Liverpool. Na ich radarze znalazł się Ibrahima Konate - informuje "L'Equipe".

Real Madryt, po fatalny sezonie, rozgląda się za nowymi zawodnikami. Władze klubu mają mocarstwowe plany, więc możemy spodziewać się kolejnych wielkich transferów. Z informacji przekazanych przez „L’Equipe” dowiadujemy się, że Królewscy zaczynają myśleć o wielkim wzmocnieniu. W kręgu ich zainteresowań znalazł się bowiem Ibrahima Konate z Liverpoolu.

Transferowa saga z udziałem reprezentanta Francji znów nabrała tempa. Wydawało się, że obrońca będzie kontynuował przyszłość na Anfield Road. Tymczasem okazało się, że zawodnik zdecydował się opuścić The Reds. Real Madryt momentalnie zaczął obserwować sytuację 27-latka. Na ten moment Królewscy wykazują jedynie zainteresowanie, a na konkrety musimy poczekać.

W zasadzie trudno wyobrazić sobie Ibrahimę Konate w innym zespole, niż Real Madryt. Królewscy na ten moment jako jedyni zgłosili się po francuskiego obrońcę. Wiele na to wskazuje, że pozostaną sami na polu bitwy, ponieważ inne zespoły niechętnie patrzą w kierunku 27-latka. Z biegiem czasu jednak sytuacja może się zmienić.

Ibrahima Konate w poprzednim sezonie rozegrał 51 spotkań pod okiem Arne Slota. Defensor Liverpoolu zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.