„Lewandowski nie jest złym wyborem”. Legenda chce go w gigancie Premier League

13:40, 29. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Robert Lewandowski nie wybrał jeszcze nowego klubu. Kolejny raz na transfer do Man United namawia go Rio Ferdinand. W swoim podcaście uważa go za idealnego napastnika dla Czerwonych Diabłów.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Manchester United musi sprowadzić Lewandowskiego wg. Ferdinanda

Robert Lewandowski jakiś czas temu zakomunikował, że wraz z końcem sezonu opuści FC Barcelonę. 37-latek spędził w Hiszpanii ostatnie cztery lata, trafiając na Spotify Camp Nou latem 2022 roku z Bayernu Monachium za ok. 45 milionów euro. Pobyt w stolicy Katalonii obfitował w liczne sukcesy zarówno te indywidualne, jak i drużynowe. Blaugrana m.in. trzykrotnie wygrała rozgrywki La Liga.

Od 1 lipca Lewandowski będzie wolnym piłkarzem na rynku transferowym. Na ten moment trudno przewidzieć, gdzie zagra w przyszłym sezonie. W przeszłości faworytem wydawał się Juventus, ale obecnie istnieje duża szansa, że wybierze MLS lub Arabię Saudyjską.

Na pozostanie w Europie oraz grę dla Manchesteru United namawia go Rio Ferdinand. To nie pierwszy raz, gdy legenda Czerwonych Diabłów wypowiada się o możliwym przyjściu Lewandowskiego na Old Trafford. W swoim podcaście na YouTube raz jeszcze domaga się od byłego klubu, żeby podpisali kontrakt z byłym już napastnikiem FC Barcelony.

Lewandowski nie jest złym wyborem. Gdybyśmy go sprowadzili, doświadczenie, które ma, wiedza, jaką mógłby przekazać Sesko… Jeśli uważasz, że Sesko jest odpowiednim piłkarzem na kolejne pięć lat, u boku Lewandowskiego może wiele zyskać. To wspaniały, skromny człowiek. Wskazałby mu drogę i pomógł w jego rozwoju – mówił Rio Ferdinand na swoim kanale YouTube.

Myślę, że byłby to rozsądny transfer. Kwota dotycząca wynagrodzenia może być szalona, ale jeśli próbujesz wzmocnić zespół, to byłby świetnym nabytkiem. Zobaczymy, kogo Manchester United sprowadzi – dodał były piłkarz Czerwonych Diabłów.

