„Lewandowski nie jest złym wyborem”. Legenda chce go w gigancie Premier League

Robert Lewandowski nie wybrał jeszcze nowego klubu. Kolejny raz na transfer do Man United namawia go Rio Ferdinand. W swoim podcaście uważa go za idealnego napastnika dla Czerwonych Diabłów.

Robert Lewandowski jakiś czas temu zakomunikował, że wraz z końcem sezonu opuści FC Barcelonę. 37-latek spędził w Hiszpanii ostatnie cztery lata, trafiając na Spotify Camp Nou latem 2022 roku z Bayernu Monachium za ok. 45 milionów euro. Pobyt w stolicy Katalonii obfitował w liczne sukcesy zarówno te indywidualne, jak i drużynowe. Blaugrana m.in. trzykrotnie wygrała rozgrywki La Liga.

Od 1 lipca Lewandowski będzie wolnym piłkarzem na rynku transferowym. Na ten moment trudno przewidzieć, gdzie zagra w przyszłym sezonie. W przeszłości faworytem wydawał się Juventus, ale obecnie istnieje duża szansa, że wybierze MLS lub Arabię Saudyjską.

Na pozostanie w Europie oraz grę dla Manchesteru United namawia go Rio Ferdinand. To nie pierwszy raz, gdy legenda Czerwonych Diabłów wypowiada się o możliwym przyjściu Lewandowskiego na Old Trafford. W swoim podcaście na YouTube raz jeszcze domaga się od byłego klubu, żeby podpisali kontrakt z byłym już napastnikiem FC Barcelony.

– Lewandowski nie jest złym wyborem. Gdybyśmy go sprowadzili, doświadczenie, które ma, wiedza, jaką mógłby przekazać Sesko… Jeśli uważasz, że Sesko jest odpowiednim piłkarzem na kolejne pięć lat, u boku Lewandowskiego może wiele zyskać. To wspaniały, skromny człowiek. Wskazałby mu drogę i pomógł w jego rozwoju – mówił Rio Ferdinand na swoim kanale YouTube.

– Myślę, że byłby to rozsądny transfer. Kwota dotycząca wynagrodzenia może być szalona, ale jeśli próbujesz wzmocnić zespół, to byłby świetnym nabytkiem. Zobaczymy, kogo Manchester United sprowadzi – dodał były piłkarz Czerwonych Diabłów.