Matty Cash z wielkim osiągnięciem. Dorównał najlepszym

15:13, 7. grudnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl / Aston Villa Statto

Matty Cash dzięki golowi z Arsenalem został najlepszym strzelcem z naszego kraju w Premier League. Poza tym jednak dorównał statystykom... Trenta Alexandera Arnolda, co wyliczył serwis "Aston Villa Statto".

Matty Cash
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Cash najlepszym strzelcem z Polski w Premier League

Matty Cash to jeden z tych reprezentantów Polski, który w ostatnich latach trzyma równy, stały poziom i to we wszystkich rozgrywkach. Właściwe trudno wskazać jakiś szczególnie słabszy dłuższy okres w jego karierze, a głównie przecież miewał momenty dobre. Dotyczy to nie tylko występów w kadrze, ale i przede wszystkim w Premier League, gdzie w barwach Aston Villi staje się coraz ważniejszą postacią.

Chyba można nawet powiedzieć, że ostatnie miesiące dla prawego obrońcy są jednym z najlepszych okresów w dotychczasowej karierze. Przede wszystkim należy bowiem zwrócić uwagę na ofensywne względy jego gry, które powodują, że zdobywa on wiele bramek. Doskonałym tego przykładem jest ostatni mecz z Arsenalem, gdzie trafił do siatki. W sumie było to trzecie trafienie w tym sezonie. Pozwoliło to zostać Cashowi najlepszym strzelcem z Polski w historii Premier League, z dorobkiem 10 trafień prześciga bowiem m.in. Jana Bednarka i Mateusza Klicha.

POLECAMY TAKŻE

Igor Thiago
Skuteczny napastnik może zmienić klub. Lepszy od niego jest tylko Haaland
Marc Guehi
Liverpool szuka nowego stopera. Znane nazwiska na liście kandydatów
Gonzalo Garcia
Gonzalo Garcia ma propozycje z Anglii. Real podjął decyzję

Jednocześnie jednak serwis „Aston Villa Statto”. zwrócił uwagę na bardzo ciekawą statystykę. Mianowicie od sezonu 2020/2021 tylko dwóch obrońców zdobyło co najmniej 10 bramek i zaliczyło jednocześnie przynajmniej 10 asyst w Premier League. Był to Trent Alexander Arnold oraz właśnie Matty Cash.

Zobacz także: Bayern czy Real? Rozchwytywany obrońca decyduje ws. transferu