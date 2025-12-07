Matty Cash z wielkim osiągnięciem. Dorównał najlepszym

Matty Cash dzięki golowi z Arsenalem został najlepszym strzelcem z naszego kraju w Premier League. Poza tym jednak dorównał statystykom... Trenta Alexandera Arnolda, co wyliczył serwis "Aston Villa Statto".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Cash najlepszym strzelcem z Polski w Premier League

Matty Cash to jeden z tych reprezentantów Polski, który w ostatnich latach trzyma równy, stały poziom i to we wszystkich rozgrywkach. Właściwe trudno wskazać jakiś szczególnie słabszy dłuższy okres w jego karierze, a głównie przecież miewał momenty dobre. Dotyczy to nie tylko występów w kadrze, ale i przede wszystkim w Premier League, gdzie w barwach Aston Villi staje się coraz ważniejszą postacią.

Chyba można nawet powiedzieć, że ostatnie miesiące dla prawego obrońcy są jednym z najlepszych okresów w dotychczasowej karierze. Przede wszystkim należy bowiem zwrócić uwagę na ofensywne względy jego gry, które powodują, że zdobywa on wiele bramek. Doskonałym tego przykładem jest ostatni mecz z Arsenalem, gdzie trafił do siatki. W sumie było to trzecie trafienie w tym sezonie. Pozwoliło to zostać Cashowi najlepszym strzelcem z Polski w historii Premier League, z dorobkiem 10 trafień prześciga bowiem m.in. Jana Bednarka i Mateusza Klicha.

Jednocześnie jednak serwis „Aston Villa Statto”. zwrócił uwagę na bardzo ciekawą statystykę. Mianowicie od sezonu 2020/2021 tylko dwóch obrońców zdobyło co najmniej 10 bramek i zaliczyło jednocześnie przynajmniej 10 asyst w Premier League. Był to Trent Alexander Arnold oraz właśnie Matty Cash.

