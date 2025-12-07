Bayern czy Real? Rozchwytywany obrońca decyduje ws. transferu

fot. Moritz Müller Na zdjęciu: Nico Schlotterbeck

Schlotterbeck wybiera giganta. Chce opuścić BVB

Nico Schlotterbeck trafił na Signal Iduna Park w 2022 roku. W Borussii Dortmund znacząco się rozwinął i trafił na listę najlepszych obrońców świata. Wyróżnia się znakomitym wyszkoleniem technicznym, wyprowadzeniem piłki oraz szybkością, a do tego dochodzi wysoka skuteczność interwencji w defensywie. Nie ulega wątpliwościom, że reprezentant Niemiec dopiero wchodzi na swój najwyższy poziom.

26-latek chce wykorzystać ten moment, aby trafić do jednego z europejskich gigantów. Ma świadomość, że gra w Borussii Dortmund nie pozwoli mu na regularną walkę o najważniejsze trofea. Zamierza wykorzystać fakt, że jego umowa wygasa w 2027 roku, aby wymusić sprzedaż na niemieckim klubie.

Borussia Dortmund jeszcze wierzy w długoterminowe porozumienie, ale szanse na powodzenie rozmów kontraktowych są niewielkie. Schlotterbeck zlecił już swoim agentom rozeznanie na rynku, aby poznać możliwe opcje. W mediach nie brakuje doniesień łączących go z kolejnymi klubami.

Schlotterbeck nie zamyka się na żaden kierunek. Może trafić zarówno do innej ligi, jak i zostać w Bundeslidze. Zainteresowanie jego transferem wykazuje Bayern Monachium, który ponownie chce przechwycić gwiazdę ligowego rywala. W grze też jest Real Madryt. Schlotterbeck chętnie przeniesie się do któregokolwiek z tych klubów i żadnego nie traktuje priorytetowo. Na liście życzeń ma go również Barcelona, ale ta najprawdopodobniej będzie musiała zrezygnować z transferu przez problemy finansowe.