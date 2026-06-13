Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Bradley Barcola chce opuścić Paris Saint-Germain!

Paris Saint-Germain ma za sobą fantastyczny sezon zakończony mistrzostwem Francji, a także triumfem w Lidze Mistrzów. Kurz jeszcze nie opadł, a z obozu Paryżan napływają do nas szokujące doniesienia. Z informacji przekazanych przez Alexa Crooka dowiadujemy się, że Bradley Barcola poprosił władze PSG o transfer.

Reprezentant Francji jest łakomym kąskiem na rynku transfer, ale dotychczas nie myślał o rozstaniu z Paris Saint-Germain. Teraz sytuacja nagle się zmieniła. Dla szefostwa i fanów Paryżan to szokujące doniesienia. Skrzydłowy może być zatem bohaterem głośnej letniej transakcji. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że zawodnik znajduje się w kręgu zainteresowań Arsenalu.

Bradley Barcola nie miał pewnego placu u Luisa Enrique. Francuski skrzydłowy pełnił głównie rolę rezerwowego w Paris Saint-Germain. Taka rola widocznie mu nie odpowiada. 23-latek ma ogromne ambicje, więc liczy się dla niego wyłącznie podstawowy skład. Czas pokaże, gdzie finalnie w przyszłym sezonie będzie występował wychowanek Olympique Lyonu.

W poprzednim sezonie Bradley Barcola rozegrał 49 spotkań w koszulce Paris Saint-Germain. Reprezentant Francji zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 13 trafień. Skrzydłowy może również pochwalić się siedmioma asystami.