Austria zdecydowała ws. Rangnicka. Nagły komunikat przed mundialem!

Ralf Rangnick prowadzi reprezentację Austrii od czerwca 2022 roku. Tamtejsza federacja przed pierwszym meczem na Mistrzostwach Świata 2026 wydała komunikat ws. przyszłości selekcjonera. Jego kontrakt został przedłużony do 2028 roku.

APA-PictureDesk / Alamy Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Ralf Rangnick z nowym kontraktem do 2028 roku

Ralf Rangnick w przeszłości pracował m.in. w takich klubach jak RB Lipsk, Schalke, Hannower czy VfB Stuttgart. Jego ostatnim zespołem w piłce klubowej, jaki prowadził był Manchester United. Na Old Trafford odpowiadał za wyniki od grudnia 2021 do maja 2022 roku. Równo 1 czerwca został selekcjonerem reprezentacji Austrii, gdzie z powodzeniem pracuje aż do dziś.

Austria pod wodzą Rangnicka awansowała na Mistrzostwa Świata 2026. Jeszcze przed pierwszym meczem w grupie austriacka federacja postanowiła zaskoczyć kibiców nagłym komunikatem ws. przyszłości selekcjonera. Jego kontrakt został właśnie przedłużony.

Nowa umowa będzie obowiązywała do 2029 roku, a więc do czasu Mistrzostw Europy. Jest to nagroda za fantastyczne wyniki, jakie osiąga z kadrą. W 45 meczach odniósł aż 27 zwycięstw, 8 razy remisował i przegrał 10 razy. Średnio zdobywa 1,98 punktu na mecz. Pod jego wodzą Austria awansowała na EURO 2024, gdzie dotarli do 1/8 finału. W grupie pokonali m.in. reprezentację Polski.

W eliminacjach do Mistrzostw Świata wygrali sześć spotkań, raz zremisowali i raz przegrali. Na mundialu zagrają w grupie J, gdzie ich rywalami będą: Jordanie (17 czerwca), Argentyna (22 czerwca) oraz Algieria (28 czerwca).