Austria zdecydowała ws. Rangnicka. Nagły komunikat przed mundialem!

Ralf Rangnick z nowym kontraktem do 2028 roku
Ralf Rangnick w przeszłości pracował m.in. w takich klubach jak RB Lipsk, Schalke, Hannower czy VfB Stuttgart. Jego ostatnim zespołem w piłce klubowej, jaki prowadził był Manchester United. Na Old Trafford odpowiadał za wyniki od grudnia 2021 do maja 2022 roku. Równo 1 czerwca został selekcjonerem reprezentacji Austrii, gdzie z powodzeniem pracuje aż do dziś.
Austria pod wodzą Rangnicka awansowała na Mistrzostwa Świata 2026. Jeszcze przed pierwszym meczem w grupie austriacka federacja postanowiła zaskoczyć kibiców nagłym komunikatem ws. przyszłości selekcjonera. Jego kontrakt został właśnie przedłużony.
Nowa umowa będzie obowiązywała do 2029 roku, a więc do czasu Mistrzostw Europy. Jest to nagroda za fantastyczne wyniki, jakie osiąga z kadrą. W 45 meczach odniósł aż 27 zwycięstw, 8 razy remisował i przegrał 10 razy. Średnio zdobywa 1,98 punktu na mecz. Pod jego wodzą Austria awansowała na EURO 2024, gdzie dotarli do 1/8 finału. W grupie pokonali m.in. reprezentację Polski.
W eliminacjach do Mistrzostw Świata wygrali sześć spotkań, raz zremisowali i raz przegrali. Na mundialu zagrają w grupie J, gdzie ich rywalami będą: Jordanie (17 czerwca), Argentyna (22 czerwca) oraz Algieria (28 czerwca).