Maresca postawił sprawę jasno. Tak Man City chce uciszyć krytyków

08:38, 12. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  BBC Sport

Manchester City rozbił Liverpool (3:0) na Anfield, a Enzo Maresca odniósł się do presji związanej z 115 zarzutami wobec klubu. Jak podało BBC Sport, trener wezwał zespół do odpowiedzi na krytykę wynikami.

Enzo Maresca
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fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Maresca przerwał milczenie ws. 115 zarzutów dla Man City

Manchester City musiał zmierzyć się nie tylko z wymagającym rywalem, ale również z atmosferą wokół sprawy dotyczącej domniemanych naruszeń przepisów finansowych. Enzo Maresca docenił postawę piłkarzy, którzy mimo zewnętrznego zainteresowania tematem skupili się na boiskowych zadaniach. – To nie był łatwy mecz dla zawodników, biorąc pod uwagę sytuację, jaka miała miejsce w ostatnich 2-3 tygodniach, ale myślę, że poradzili sobie z nią bardzo dobrze – przyznał menedżer The Citizens cytowany przez BBC Sport.

Włoski trener podkreślił, że krytyka i komentarze z zewnątrz są nieodłączną częścią funkcjonowania wielkiego klubu. Jego zdaniem najważniejsze jest jednak to, jak drużyna reaguje na presję. – Musimy nauczyć się radzić sobie z hałasem z zewnątrz, ponieważ hałas będzie obecny zawsze. Jednocześnie jednak musimy starać się pracować głośno, czyli wygrywać mecze, tak jak zrobiliśmy to dzisiaj – powiedział Maresca.

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Zwycięstwo na Anfield miało również wymiar symboliczny. Trener zwrócił uwagę na reakcję kibiców Manchesteru City, którzy po końcowym gwizdku głośno wspierali swoją drużynę. – Nasi kibice śpiewali pod koniec meczu, więc hałas pochodził od nas, a nie z otoczenia – zaznaczył Włoch. W ten sposób dał do zrozumienia, że najlepszą odpowiedzią na zewnętrzne komentarze pozostają rezultaty osiągane na murawie.

Maresca nie pozostawił wątpliwości, jakie podejście powinien przyjąć jego zespół w kolejnych spotkaniach. – Podczas wszystkich meczów wyjazdowych będzie hałas, dlatego musimy nauczyć się sobie z nim radzić. Musimy hałasować – podsumował trener.

W następnej kolejce ligowej Manchester City zmierzy się z Ipswich w roli gospodarza. Zanim jednak do tego dojdzie, to drużynę z Etihad Stadium czeka wyjątkowe wyzwanie w postaci starcia z PSG w Lidze Mistrzów.

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