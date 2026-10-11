Wygrał z Wisłą Kraków Puchar Polski. Poprowadzi były klub z La Liga

Albert Rude od grudnia 2023 do maja 2024 roku prowadził Wisłę Kraków, z którą sięgnął po Puchar Polski. Hiszpan znalazł właśnie nowy klub. Podpisał kontrakt z SD Huesca, która w przeszłości występowała w La Liga.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Albert Rude

Albert Rude nowym trenerem SD Huesca

Albert Rude to szkoleniowiec doskonale znany polskim kibicom, a jeszcze bardziej fanom Wisły Kraków. Za wyniki Białej Gwiazdy odpowiadał od grudnia 2023 do maja 2024 roku. W tym czasie prowadził drużynę w 18 meczach, a jego bilans to 8 zwycięstw, 4 remisy i 6 porażek. Co prawda, nie udało mu się awansować do PKO BP Ekstraklasy, lecz sensacyjnie jako pierwszoligowiec poprowadził krakowski zespół do triumfu w Pucharze Polski.

Po krótkiej przygodzie w Polsce pracował w Danii, gdzie prowadził Kolding IF, z którym rozstał się w marcu tego roku. Po kilku miesiącach przerwy Rude zdecydował się wrócić na ławkę trenerską, podejmując się wyzwania w Hiszpanii. Podpisał kontrakt z SD Huesca, czyli tamtejszym trzecioligowcem.

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W niedzielę wieczorem (11 października) Huesca oficjalnie poinformowała o nawiązaniu współpracy z 39-letnim trenerem. Długość umowy nie została ujawniona, lecz wiadomo, że celem będzie powrót na drugi poziom rozgrywkowy. W poprzednim sezonie Huesca spadła z Segunda Division. Na ten moment zajmują 8. miejsce w Primera RFEF. Po siedmiu meczach mają na swoim koncie 10 punktów.

Huesca to klub, który kibice hiszpańskiej piłki mogą kojarzyć z krótkich epizodów w La Liga. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym rywalizowali w sezonie 2018/2019 oraz 2020/2021. Albert Rude w roli szkoleniowca Hueski zadebiutuje w najbliższy piątek w starciu z Alcorcon.