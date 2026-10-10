Palmer podjął decyzję. Przełomowy moment dla Chelsea

Cole Palmer zdecydował się przedłużyć kontrakt z Chelsea. Nowa umowa będzie obowiązywała do czerwca 2034 roku, a więc o rok dłużej. Jak donosi The Athletic, Anglik dostanie sporą podwyżkę.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Chelsea i Palmer osiągnęli porozumienie. Nowy kontrakt

Cole Palmer pod koniec letniego okna transferowego w 2023 roku zmienił klub. Indywidualnie był to strzał w dziesiątkę, lecz pod względem sukcesów klubowych był to jednak strzał w kolano. Wygrywający regularnie różne trofea Manchester City zamienił na rozczarowującą w lidze Chelsea.

W Londynie 24-letni pomocnik stał się absolutną gwiazdą klubu i centralną częścią projektu. Świadczy o tym długość kontraktu, ponieważ The Blues zaoferowali mu umowę aż do czerwca 2023 roku. Mało kiedy jakikolwiek zawodnik podpisuje aż dziesięcioletnie zobowiązanie z jedną drużyną.

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Palmer podczas pobytu w Chelsea strzelił 58 bramek i zaliczył 34 asysty w 138 meczach. W tym czasie mógł świętować triumf w Lidze Konferencji, a także Klubowych Mistrzostwach Świata. W ostatnim czasie łączono go jednak z kolejną zmianą barw. Taki scenariusz się jednak nie wydarzy. Jak donosi The Athletic, piłkarz porozumiał się z klubem w sprawie przedłużenia kontraktu. Nowe porozumienie będzie dłuższe o rok.

Chelsea zapewniła także reprezentantowi Anglii podwyżkę wynagrodzenia. Do tej pory miał zarabiać ok. 8,5 mln funtów rocznie według różnych przecieków medialnych. Nie ujawniono jednak, jak duża podwyżka została uwzględniona w nowej umowie.