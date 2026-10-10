Błyszczy w FC Porto, przyciąga Liverpool. Może być gorąco

19:47, 10. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  A Bola

Liverpool nie rezygnuje z zainteresowania Williamem Gomesem. Jak podaje "A Bola", 20-letni skrzydłowy FC Porto pozostaje na liście transferowych celów angielskiego klubu.

Andoni Iraola
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fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Liverpool wypatrzył talent w Portugalii

Liverpool poszukuje zawodników, którzy mogą wzmocnić ofensywę w kolejnych sezonach. William Gomes pasuje do tego profilu, ponieważ mimo młodego wieku regularnie pokazuje swoje możliwości w Portugalii. Jego występy nie umknęły uwadze działaczy ekipy z Anfield, którzy nadal monitorują sytuację piłkarza. Wieści przekazała „A Bola”.

Skrzydłowy ma za sobą udany czas w barwach FC Porto. W poprzednim sezonie był częścią zespołu, który sięgnął po mistrzostwo kraju, a obecne rozgrywki rozpoczął od kolejnych obiecujących występów. W ośmiu meczach ligowych sezonu 2026-27 zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Łącznie spędził na boisku 465 minut, co pokazuje, że potrafi wykorzystywać otrzymywane szanse.

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Dobra forma 20-latka sprawia, że jego nazwisko coraz mocniej pojawia się w kontekście potencjalnych przenosin do jednej z czołowych lig europejskich. Liverpool nie jest jednak w sytuacji, w której może po prostu sięgnąć po zawodnika bez uwzględnienia interesów portugalskiego klubu.

Istotnym elementem całej sprawy jest niedawne przedłużenie kontraktu Gomesa z FC Porto. Umowa komplikuje ewentualne negocjacje i daje portugalskiemu zespołowi większą kontrolę nad przyszłością piłkarza. Na razie nie ma informacji o konkretnej ofercie ze strony Liverpoolu. Według zródła zainteresowanie Anglików pozostaje jednak aktualne, a dalsze występy Brazylijczyka mogą mieć znaczenie dla rozwoju sytuacji na rynku transferowym.

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